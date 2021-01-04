kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.01.2021

BTC/USD

31037.68

ETH/USD

993.52

LTC/USD

151.40

НБУ 04.01.2021

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

34.97

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика Скандалы Убийство Павла Шеремета планировали белорусские спецслужбы — расследование (ОБНОВЛЕНО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Убийство Павла Шеремета планировали белорусские спецслужбы — расследование (ОБНОВЛЕНО)

Убийство журналиста Павла Шеремета обсуждалось в кругах наивысшей власти Беларуси

сегодня, 13:15
Автор:

Вечканова Елена

Политические расправы последних лет, в том числе убийство белорусского журналиста Павла Шеремета на территории Украины — дело рук спецслужб Беларуси. Координация происходящего оставалась за главой Комитета госбезопасности Вадима Зайцева (2008-2012) и непосредственно Александром Лукашенко, ныне самопровозглашенным президентом страны. Такую информацию подает немецкий сайт EUobserver, ссылаясь на полученные записи, тайно сделанные в кабинете Зайцева.

Убийство Павла Шеремета планировали белорусские спецслужбы — расследование (ОБНОВЛЕНО)

О планировании убийства Шеремета мог знать сам Александр Лукашенко. Фото: Aleksandr Goncharov

Одной из планированных политических расправ было убийство Павла Шеремета, которое до сих пор расследуется украинскими правохранительными органами. 

"Вот по Шеремету нужно сработать, который за***л б***ь. Сделаем закладку какую-то, и так далее, чтоб эту крысу б***ь совсем б***ь ни рук, ни ног не соберут. Всё чтобы было как натуральным образом, но это не так воздействует на сознание людей", — говорит на записи Вадим Зайцев.

С ним соглашаются два других собеседника — сотрудники контртеррористического подразделение "Альфа" КГБ Беларуси.

"Тем более по закладке не будет ни каких проблем", — комментирует слова начальства один из "спецов", предположительно по имени Юрий.

Кроме того, во время разговора обсуждалось применение взрывчатки и различных ядов для устранения "помех" режима Лукашенко. В частности, речь шла не только о Шеремете, но и о бывшем белорусском директоре тюрьмы Олеге Алкаеве, екс-полковнике Владимире Бородаче и бывшему начальнику отдела борьбы с коррупцией Вячеславе Дудкине. На момент фиксирования записи все трое проживали на территории Германии.


UPD. О получении дополнительной информации насчет имен возможных заказчиков убийства Шеремета объявила и пресс-служба Национальной полиции Украины. Такое сообщение прошло по официальным каналам службы.

Как стало известно, в руки правохранителей соответствующие документы попали еще в декабре 2020 года. Операция по получению данных сопровождалась сотрудничеством со Службой внешней разведки Украины.

Речь идет о различных бумагах, а также записях разговоров, что датированы 2012 годом. Речь, наверняка, об аудио из кабинета Вадима Зайцева, т.к. представители Нацполиции подчеркивают, что отдельные факты уже доступна даже в Сети.

"Фрагменты информации, что находится в распоряжении следствия Нацполиции, опубликованы в сети Интернет. На опубликованых записях неустановленные личности обсуждают вопрос убийства журналиста Павла Шеремета. Между тем, внимание акцентировалось на варианте отравления с использованием токсических веществ, а так же подрыв", — указано в информации пресс-службы ведомства.

Тему возможного планирования убийства Шеремета белорусскими "спецами" также прокомментировал народный депутат Украины, глава междуфракционного объединения "За демократическую Беларусь" Алексей Гончаренко. По его мнению, президент Зеленский должен официально прокомментировать нашумевшую информацию и принять соответствующие меры.

"Что должна была сделать Украина после новости... [...] Как минимум, ввести персональные санкции против фигурантов возможного убийства и политического руководства Беларуси. Вызвать на ковер посла для дачи показаний и поставить под сомнения дальнейшие дипломатические отношения", — написал политик в своем Telegram-канале.

Также он считает, что все обвиненные в убийстве Павла Шеремета должны быть освобождены и прилюдно оправданы. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что по делу Шеремета придется допросить больше 260 свидетелей.

Также на портале можно ознакомиться со списком присяжных, что должны рассматривать детали дела погибшего журналиста.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://euobserver.com/foreign/150486?fbclid=IwAR1x4Lk-IfABZq2T0YtbrDBanE8FnD4fR2fV2yOuekPB4i0ssfz5wXu9BZs
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ