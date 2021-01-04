Убийство Павла Шеремета планировали белорусские спецслужбы — расследование (ОБНОВЛЕНО)

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Вечканова Елена
Политические расправы последних лет, в том числе убийство белорусского журналиста Павла Шеремета на территории Украины — дело рук спецслужб Беларуси. Координация происходящего оставалась за главой Комитета госбезопасности Вадима Зайцева (2008-2012) и непосредственно Александром Лукашенко, ныне самопровозглашенным президентом страны. Такую информацию подает немецкий сайт EUobserver, ссылаясь на полученные записи, тайно сделанные в кабинете Зайцева.
О планировании убийства Шеремета мог знать сам Александр Лукашенко. Фото: Aleksandr Goncharov
Одной из планированных политических расправ было убийство Павла Шеремета, которое до сих пор расследуется украинскими правохранительными органами.
С ним соглашаются два других собеседника — сотрудники контртеррористического подразделение "Альфа" КГБ Беларуси.
Кроме того, во время разговора обсуждалось применение взрывчатки и различных ядов для устранения "помех" режима Лукашенко. В частности, речь шла не только о Шеремете, но и о бывшем белорусском директоре тюрьмы Олеге Алкаеве, екс-полковнике Владимире Бородаче и бывшему начальнику отдела борьбы с коррупцией Вячеславе Дудкине. На момент фиксирования записи все трое проживали на территории Германии.
UPD. О получении дополнительной информации насчет имен возможных заказчиков убийства Шеремета объявила и пресс-служба Национальной полиции Украины. Такое сообщение прошло по официальным каналам службы.
Как стало известно, в руки правохранителей соответствующие документы попали еще в декабре 2020 года. Операция по получению данных сопровождалась сотрудничеством со Службой внешней разведки Украины.
Речь идет о различных бумагах, а также записях разговоров, что датированы 2012 годом. Речь, наверняка, об аудио из кабинета Вадима Зайцева, т.к. представители Нацполиции подчеркивают, что отдельные факты уже доступна даже в Сети.
Тему возможного планирования убийства Шеремета белорусскими "спецами" также прокомментировал народный депутат Украины, глава междуфракционного объединения "За демократическую Беларусь" Алексей Гончаренко. По его мнению, президент Зеленский должен официально прокомментировать нашумевшую информацию и принять соответствующие меры.
Также он считает, что все обвиненные в убийстве Павла Шеремета должны быть освобождены и прилюдно оправданы.
Ранее "Комментарии" сообщали, что по делу Шеремета придется допросить больше 260 свидетелей.
Также на портале можно ознакомиться со списком присяжных, что должны рассматривать детали дела погибшего журналиста.
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