У Зеленского прокомментировали заявление Шария о "заказе СБУ на убийство блогера"

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Владимир Лавский
Блогер Анатолий Шарий обвинил Офис президента Украины в "заказе на свое политическое убийство". Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко считает подобные заявления смешными. Об этом он сообщил "Украинской правде".
"Знаете, всегда проще пристать к тому, у кого высокий рейтинг. Он пытается просто как можно чаще быть "рядом" с Зеленским и придумывать искусственный конфликт. Вся кампания Шария, которая началась несколько месяцев назад, - это попытка поднять рейтинг и уделить внимание своей недопартии", - сказал Тимошенко.
Кроме того, заместитель главы ОП назвал все эти обвинения смешными.
"Обвинять в чем-то Офис президента или любые другие государственные структуры - это смешно. По поводу СБУ: это история типа "давайте запишем какого-то товарища, который скажет, что его заказала СБУ. Думаю, завтра Шарий может наснимать и 50 таких людей.", - подытожил Тимошенко.
Напомним, обвинения в адрес СБУ и Владимира Зеленского Шарий выдвинул после признания "одного из граждан Украины, который сейчас прячется в Испании от отечественного правосудия".
Ранее "Комментарии" писали, что Анатолий Шарий был обвинен в плагиате.
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