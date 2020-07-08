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Главная Новости Политика Скандалы У Зеленского прокомментировали заявление Шария о "заказе СБУ на убийство блогера"
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У Зеленского прокомментировали заявление Шария о "заказе СБУ на убийство блогера"

В Офисе президента считают, что Шарий таким образом просто "набивает" себе рейтинг

сегодня, 12:14
Автор:

Владимир Лавский
У Зеленского прокомментировали заявление Шария о "заказе СБУ на убийство блогера"

Блогер Анатолий Шарий обвинил Офис президента Украины в "заказе на свое политическое убийство". Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко считает подобные заявления смешными. Об этом он сообщил "Украинской правде". 

"Знаете, всегда проще пристать к тому, у кого высокий рейтинг. Он пытается просто как можно чаще быть "рядом" с Зеленским и придумывать искусственный конфликт. Вся кампания Шария, которая началась несколько месяцев назад, - это попытка поднять рейтинг и уделить внимание своей недопартии", - сказал Тимошенко. 

Кроме того, заместитель главы ОП назвал все эти обвинения смешными.

"Обвинять в чем-то Офис президента или любые другие государственные структуры - это смешно. По поводу СБУ: это история типа "давайте запишем какого-то товарища, который скажет, что его заказала СБУ. Думаю, завтра Шарий может наснимать и 50 таких людей.", - подытожил Тимошенко. 

Напомним, обвинения в адрес СБУ и Владимира Зеленского Шарий выдвинул после признания "одного из граждан Украины, который сейчас прячется в Испании от отечественного правосудия". 

Ранее "Комментарии" писали, что Анатолий Шарий был обвинен в плагиате. 


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