У Зеленского отомстили Кивалову за фото с Залужным, а послу не простили комментарий про "шашлыки"

Власти Украины не оставили незамеченным возмущение нардепа Марьяні Безуглой по поводу фотографии из Лондона, на которой посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов имели неосторожность стоять рядом друг с другом. Теперь Кабмин "отбирает" у Кивалова Одесскую юридическую академию, которая давно находится под его влиянием и считается "вотчиной" экс-регионала. Об этом пишет 13 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.

Фотография Залужного и Кивалова возбудила украинскую власть не на шутку. Фото: Сергей Кивалов / Facebook

Передачу юракадемии в распоряжение ОНУ им. Мечникова в Одессе подтвердила также и Безуглая.

"Юрка" – это Кивалов. Он там всем управляет. Он и создавал эту Академию. Присоединение Юрки к Мечникову – это ответ на фото с Залужным. Вот такой инсайд. После коммента в фейсбуке о "шашлыках" в Офисе подумали, что Залужный не идет с ними на выборы и началось", — заявил нардеп.

Гончаренко упоминает комментарий Залужного под постом в Facebook, где обсуждалась его с Киваловым "совместная" фотография. Экс-главком на вопрос, как у него дела с Киваловым и диссертацией, позволил сразу два выпада в адрес Зеленского в одной фразе — про его предвыборный слоган "сделаем их вместе" и про "шашлыки на майские", которыми президент успокаивал украинцев за несколько дней до начала вторжения РФ. Посол написал: "Все нормально. Ждем шашлыков. Сделаете вместе? Или уже готовы?". Внимание на это обратила (да, вы угадали) все та же Безуглая.

Читайте также — "Комментарии" выяснили, что благодаря своим связям в судебной сфере, Кивалов смог обеспечить себе самую высокую пенсию в стране, что является исключительным случаем, поскольку такие суммы обычно получают только судьи Конституционного Суда, Верховного Суда и председателя апелляционных судов. Важно отметить, что в Украине судьи не получают пенсию, а "пожизненное содержание". Выплата Кивалова, достигающая 246 тыс. грн, стала аномалией для пенсионной системы.

Отмечалось, что Кивалов, являющийся президентом Международного гуманитарного университета в Одессе, ранее получил большую часть своего влияния на судебную систему благодаря своей деятельности в политике и судебной сфере. В течение 19 лет он был членом, а позже председателем Высшего совета юстиции, который отвечал за назначение и увольнение судей. Его влияние на судейский корпус оставалось значительным и во времена правления Виктора Януковича, когда одессита его даже называли "теневым куратором судебной системы".