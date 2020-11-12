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Трамп планирует создать свои СМИ, чтобы уничтожить Fox News

В окружении Дональда Трампа считают, что медиа Fox News преждевременно объявили о победе Джо Байдена

сегодня, 20:31
Автор:

Диденко Светлана

3 ноября, в день выборов,  Fox News поспешно объявили победителя "президентских гонок".

Трамп планирует создать свои СМИ, чтобы уничтожить Fox News

Фото: Verelq

После поражения Трампа на выборах президента США, действующий президент задумался о создании собственной медиакомпании, чтобы составить конкуренцию и, даже "уничтожить" компанию Fox News. 

В предвыборном штате Дональда Трампа считают, что медиа Fox News преждевременно объявили о победе Джо Байдена при подсчете голосов в Аризоне. Дальше эту новость подхватили и другие американские СМИ. Такое поспешная выходка от издательства привело Трампа в ярость, поэтому он хочет его "ликвидировать".

Трамп выявил желание создать цифровое СМИ, так как считает, что создание телеканала нерентабельным. Аудиторию издания планируют набирать из сторонников Трампа на основе подписок пользователей. 

Параллельно с созданием медиа имени Дональда Трампа, политик планирует "уничтожить" Fox News во время кампании по пересчету голосов.

Следует напомнить, что Дональд Трамп заявляет о фальсификации выборов и коррупции. Штаб Трампа объявил, что демократы могли подделать избирательные бюллетени, присланные по почте.

"Комментарии" сообщали, что избирательный штаб действующего президента США Дональда Трампа и представители Республиканской партии подали целый ряд исков с целью оспорить процесс подсчета голосов, по меньшей мере, в пяти штатах по итогам президентских выборов. 


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Источник: https://www.vedomosti.ru/media/news/2020/11/12/846763-smi-uznali-o-zhelanii-trampa-sozdat-konkurenta-fox-news
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