Трамп планирует создать свои СМИ, чтобы уничтожить Fox News

3 ноября, в день выборов, Fox News поспешно объявили победителя "президентских гонок".

Фото: Verelq

После поражения Трампа на выборах президента США, действующий президент задумался о создании собственной медиакомпании, чтобы составить конкуренцию и, даже "уничтожить" компанию Fox News.



В предвыборном штате Дональда Трампа считают, что медиа Fox News преждевременно объявили о победе Джо Байдена при подсчете голосов в Аризоне. Дальше эту новость подхватили и другие американские СМИ. Такое поспешная выходка от издательства привело Трампа в ярость, поэтому он хочет его "ликвидировать".



Трамп выявил желание создать цифровое СМИ, так как считает, что создание телеканала нерентабельным. Аудиторию издания планируют набирать из сторонников Трампа на основе подписок пользователей.

Параллельно с созданием медиа имени Дональда Трампа, политик планирует "уничтожить" Fox News во время кампании по пересчету голосов.

Следует напомнить, что Дональд Трамп заявляет о фальсификации выборов и коррупции. Штаб Трампа объявил, что демократы могли подделать избирательные бюллетени, присланные по почте.

"Комментарии" сообщали, что избирательный штаб действующего президента США Дональда Трампа и представители Республиканской партии подали целый ряд исков с целью оспорить процесс подсчета голосов, по меньшей мере, в пяти штатах по итогам президентских выборов.

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