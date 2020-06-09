"Террорист пьет йогурт Данон": в сети осудили рекламу Actimel с Пореченковым, который стрелял по украинцам

Пользователи социальных сетей осудили французскую компанию Danone за рекламу йогурта Actimel, в которой принял участие российский актер Михаил Пореченков, который стрелял в сторону украинских военных на Донбассе.

"Лягушатники, сами свой Актимель жрите в компании этого алкоголика-террориста", "Круто. Террорист пьет йогурт Данон. Пей йогурт Данон — будешь тоже террористом", "Добавьте в рекламу вставку, где он с пулеметом и в каске с надписью ПРЕССА", — написали пользователи YouTube в комментариях.

Пользователи социальных сетей также призвали бойкотировать йогурт Actimel в частности и всю продукцию компании Danone в целом за "сотрудничество с террористом".





При этом в самой компании на официальной странице в Facebook заявили, что являются частью международной группы Danone и не могут влиять на "формирование рекламной политики других стран, в том числе и России".

Напомним, российский актер Михаил Пореченков в октябре 2014 года незаконно пересек границу между Россией и Донбассом, посетил оккупированную территорию украинского региона, где встретился с боевиками и террористами и открыл огонь в сторону украинских военных из крупнокалиберного пулемета. Против Пореченкова возбудили уголовно дело по статье "терроризм" и объявили в розыск.





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