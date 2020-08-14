Телеканалу «Киев» грозит судебный иск за размещение недостоверной информации о Николае Гонте, – адвокат

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Станислав Молчанов
Телеканал "Киев" отказывается опровергать недостоверную информацию о
бизнесмене Николае Гонте. Об этом заявил адвокат предпринимателя Александр Вышневый.
Адвокат рассказал, что телеканал 29 мая 2020 года выпустил в эфир сюжет о бизнесмене, основателе B2B Jewelry Николае Гонте, в котором содержалась недостоверная информация. По его словам, были направлены 40 запросов в адрес телеканала "Киев". Главный редактор и временно исполняющий обязанности директора Юрий Лященко игнорирует все обращения.
"Руководство телеканала упорно игнорирует факт размещения недостоверной
информации о Николае Гонте, а значит, запланировано судебное рассмотрение
данного инцидента", – отметил Вышневый.
Отмечается, что изначально был размещен материал, имеющий признаки заказа. С какой
целью и кто заказчик – неизвестно. Сотрудники телеканала заняли позицию,
которая игнорирует обращения и требования выпустить опровержение этого
заказного сюжета.
Адвокат заявил, что телеканалу "Киев" будет предъявлен иск, и суд будет
рассматривать это дело, как дело о защите чести, достоинства и репутации
Николая Гонты. А также, адвокаты будут требовать у телеканала выплатить
моральный ущерб в размере 1 млн грн.
Напомним,
в B2B Jewerly рассказали, как карантин отразиться на работе проекта и
анонсировали плавный переход в онлайн-режим.
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