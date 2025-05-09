Сын Порошенко, скрывающийся в Лондоне от ВСУ, уклоняется от уплаты налогов 770 млн грн, - СМИ

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Недилько Ксения
Старший сын нардепа и олигарха Петра Порошенко Алексей в течение 2023-2024 годов не платил военный сбор и налоги на доходы физических лиц с деятельности его зарубежных фирм, чем нанес ущерб государственному бюджету около 770 млн. грн. Теперь Алексею угрожает ответственность перед законом, сообщает "УНИАН".
Петр и Алексей Порошенко
По данным издания, специалисты по налогообложению проанализировали информацию по Алексею Порошенко и выявили отсутствие налоговых уплат в государственный бюджет за последние два года.
Как сообщается, международные договоры об избежании двойного налогообложения не урегулируют вопрос об удержании военного сбора вообще.
"Это означает, что даже при уплате налога на доходы в стране пребывания без необходимости погашения разницы, резидент Украины должен платить начиная с 2014 года 1,5%, а с 1.01.2025 — 5% военного сбора от суммы средств, полученных за границей.
Алексей Порошенко — бенефициар нидерландской компании Central European Investments BV, которой в 2023 году украинские предприятия перечислили около 4 млрд грн дивидендов. Эти средства, возможно, были получены им как доход. В таком случае ущерб государственного бюджета от неуплаты налогов за 2023 год составляет около 770 млн грн", – отмечают в издании.
Кроме того, младший Порошенко связан с рядом компаний в Сингапуре, Австрии, Люксембурге, Литве, Кипре и Нидерландах, что, по мнению экспертов, может указывать на дополнительные источники иностранных доходов. В случае уплаты налога за границей, плательщик должен предоставить в Украину справку от налогового учреждения соответствующей юрисдикции. По данным экспертов, такая справка подана не была.
Эксперты отмечают: отсутствие военного сбора с иностранных доходов, которые могли бы быть направлены на финансирование Вооруженных сил Украины, требует реакции со стороны украинских контролирующих органов и запросов их зарубежных коллег.
Как сообщалось ранее, у народного депутата Порошенко были вынуждены признать его военнообязанного сына Алексея уклоняющимся, фактически подтвердив нарушение им закона о мобилизации.
На отца Алексея Петра Порошенко были наложены санкции. Незадолго до этого он переписал более миллиарда долларов активов на скрывающегося в Лондоне сына Алексея. Также Порошенко старшего подозревают в государственной измене за торговлю с террористами ОРДЛО, сотрудничество с россией в войну, участие в незаконном отчуждении вместе с партнером по бизнесу Медведчуком нефтепровода и др.
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