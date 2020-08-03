Суд обязал ГБР расследовать записи разговора Баканова и Трубы о фальсификации преследования против Медведчука

Организаторы и заказчики фальсификации уголовного преследования председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука должны понести уголовную ответственность. Об этом заявила пресс-служба ОПЗЖ.

В партии сообщили, что 16 июля этого года Печерский районный суд Киева принял решение по жалобе народного депутата Украины Рената Кузьмина на бездействие уполномоченных лиц ГБР, заключающееся в невнесении в Единый реестр досудебных расследований сведений об уголовном правонарушении.

"31 января 2020 года украинские СМИ обнародовали запись разговора, в ходе которого глава СБУ Баканов обсуждает фальсификацию уголовного дела против Виктора Медведчука с директором ГБР Трубой. Глава СБУ, как утверждают СМИ, заявил: "Мы вчера дискутировали с Владимиром Александровичем (Зеленским. – ред.) по поводу уголовных дел по Медведчуку, которые там есть. Он просто постоянно что-то говорит, и в принципе эти дела можно плодить и плодить. Я говорю, что если мы их начнем плодить одно за другим, все равно лингвистическая экспертиза должна быть, которая что-то найдет в этих высказываниях…"", – цитируют записи в партии Медведчука.

В связи с этим "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала объективного расследования относительно обнародованных СМИ записей. Однако, как говорят в партии Медведчука, ГБР такое расследование не начало. В ОПЗЖ уверены, что Государственное бюро расследований превратилось в “мощный инструмент внешнего управления, а также в средство политического преследования инакомыслящих”.

В партии Медведчука также подчеркнули, что сейчас, после решения Печерского районного суда Киева, уполномоченные лица ГБР должны выполнить требования, изложенные в обращении народных депутатов Кузьмина, Шуфрича, Загороднего, Нимченко и Козака, и начать уголовное расследование правонарушений, предусмотренных статьей 344 ("Вмешательство в деятельность государственного деятеля") и статьей 366 ("Служебный подлог") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее пресс-служба Виктора Медведчука сообщила, что Верховный Суд Украины поставил жирную точку в деле о распространении клеветы в отношении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука и его отца.



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