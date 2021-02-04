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Стерненко собирает базу журналистов 112, NewsOne, ZIK и выкладывает их в открытый доступ

В Telegram-канале, который создали специально для этого, публикуются данные журналистов, а также их фотографии с намеками на расправу

сегодня, 22:32
Автор:

Оленка Клочко

В сети начали собирать базу журналистов, работающих или когда-либо работавших на закрытых каналах 112, NewsOne, ZIK. Под руководством Сергея Стерненка был создан Telegram чат, в котором все неравнодушные собирают личные данные журналистов. Вся информация публикуется в открытом доступе на Google Disk.

Стерненко собирает базу журналистов 112, NewsOne, ZIK и выкладывает их в открытый доступ

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