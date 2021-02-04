Стерненко собирает базу журналистов 112, NewsOne, ZIK и выкладывает их в открытый доступ

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Оленка Клочко
В сети начали собирать базу журналистов, работающих или когда-либо работавших на закрытых каналах 112, NewsOne, ZIK. Под руководством Сергея Стерненка был создан Telegram чат, в котором все неравнодушные собирают личные данные журналистов. Вся информация публикуется в открытом доступе на Google Disk.
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