Спикер Трампа зажгла на первом же своем брифинге: так Байдена еще никто не обзывал (ВИДЕО)

Команда Джо Байдена тратила бюджетные деньги "как пьяные матросы". К такому сравнению прибегла новый пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт во время своего первого брифинга в этом качестве 28 января, передает портал "Комментарии". Поэтому администрация Дональда Трампа считает своей первоочередной задачей провести аудит расходов и американской помощи, добавила спикер.

Каролин Ливитт за словом в карман не лезет. Фото: Белый дом / скриншот

Указав на расточительность команды Байдена, Ливитт объяснила решение Трампа приостановить финансирование федеральных программ помощи. Она подчеркнула, что американские налогоплательщики "вкалывают" и деньги достаются им тяжело, поэтому вопрос расходов очень волнует новую администрацию.

Еще один пример, который Ливитт привела, защищая остановку помощи — вот-вот должен был уйти платеж из США во Всемирную организацию здравоохранения в 37 миллионов долларов, запланированный старой администрацией. В то время как Трамп уже объявил о прекращении членства США в ВОЗ.

27-летняя Ливитт — самая молодая пресс-секретарь в истории Белого дома, но ее первый брифинг вызвал неоднозначную реакцию, пишут американские СМИ. Обозреватели демократических медиа отметили резкий язык Левитт и несколько фактов, как они утверждают, прямой лжи в ее ответах на вопросы журналистов.





Как сообщал портал "Комментарии", администрация Трампа заблокировала 50 миллионов долларов, якобы выделенных администрацией Байдена на закупку презервативов для сектора Газа. Об этом Ливитт заявила сразу же после "пьяных матросов" (см. видео выше).

Бывшие чиновники отрицают эти обвинения. Доказательств в подтверждение заявления Ливитт о презервативах пока нет. Эндрю Миллер, работавший заместителем помощника госсекретаря по палестино-израильским вопросам при Байдене, называет это заявление "удивительным". Он допускает, что "50 миллионов, возможно, выделены на сексуальное здоровье или что-то подобное, включающее в себя гинекологию и многие другие услуги, но точно не только презервативы".

Пикантность транша в том, что презервативы, по информации ближневосточных наблюдателей, террористы ХАМАС используют в основном не по назначению, продолжая при этом плодиться. Они подвешивают к ним зажигательные взрывные устройства и отправляют по ветру в сторону Израиля, где "бомбы" причиняют ущерб и вызывают пожары.