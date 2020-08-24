Советник и родственник главы СБУ посещает Москву и оккупированный Крым, - бизнесмен

Официальный советник главы СБУ Ивана Баканова Александр Беляев после оккупации Крыма и Донбасса продолжал летать в Москву и на полуостров по делам бизнеса. Об этом рассказал в своей статье для издания "Украинская правда" предприниматель, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Олег Тынный.

Так, согласно заявлению бизнесмена, в начале 2020 года СБУ возбудило против него несколько уголовных дел, которые, впрочем, были вскоре закрыты из-за отсутствия материалов дела. Тынный убежден, что причиной этому стала его неудобная бизнес-позиция.

"Немного меня веселит тема финансирования незаконных вооруженных группировок, которое моим компаниям СБУ пытается инкриминировать. Попутно информирую господина главу СБУ, что его родственник, лучший друг, официальный советник и бизнес-партнер Александр Беляев в течение 2015-2020 года (во времена открытого военного противостояния с незаконными вооруженными формированиями и российскими оккупационными войсками в Донбассе) совершил по крайней мере 13 поездок в Москву через Минск. А также минимум один раз съездил в оккупированный Крым проверить, как там бизнес", - указал предприниматель.

При этом он подчеркнул, что Александр Беляев, женатый на родной сестре супруги самого Баканова, имеет несколько холдинговых компаний с России, которые успешно продолжают работать и платить налоги в бюджет государства-агрессора.

"Какие мелодические названия у предприятий, основанных Беляевым в Украине: ООО "Алтай, компания по развитию проектов", ООО "Байкал-Инвест" и другие. Может, кто из журналистов увидит председателя СБУ, то спросите, почему его родственник так регулярно и свободно ездит в РФ и не боится, что его там схватят в "обменный фонд", как часто случалось с украинскими патриотами. И еще надо спросить "Чей Крым?", - заключил Тынный.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный рассказал, как Украине пережить вирусную пандемию и не разрушить экономику всей страны.

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