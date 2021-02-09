СМИ под прицелом: какой закон о медиа нужен Украине

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
По мнению министра культуры и информационной
политики Украины Александра Ткаченко, блокирование телеканалов "пула
Медведчука" ("112 Украина", NewsOne, Zik) может стать толчком к принятию закона
о медиа. "Комментарии" узнали, насколько
необходим такой закон — и какие он может нести риски.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
По мнению первого секретаря Национального
союза журналистов Украины (НСЖУ) Лины Кущ, ситуация, связанная с применением
государством персональных специальных экономических и других ограничительных
мер (санкций) и прекращением вещания трех телеканалов, показала, насколько
информационное пространство Украины уязвимо к внешнему агрессивному воздействию.
"Как мог бы помочь в этом закон о СМИ, если бы
был принят? На днях на заседании секретариата НСЖУ мы с коллегами обсуждали
последние события. И обратили внимание на раздел 9 проекта Закона о СМИ, где
говорится об ограничениях, связанных с агрессией. Убеждена, положения этого
раздела актуальны, но требуют принятия в виде отдельного закона — короткого, но
эффективного по содержанию. Так будет сделан акцент на законном предупреждении
внешнего вмешательства в украинское информационное пространство, а не на внесудебных
механизмах вроде санкций", — подчеркивает Лины Кущ.
Она также напоминает, что НСЖУ выступает
против форсирования голосования за громоздкий, противоречивый и несовершенный
законопроект о медиа в целом.
"Мы предлагаем оставить в законе лишь положения,
касающиеся регулирования аудиовизуальных медиа, поскольку они подробно
прописаны и согласованы с индустрией. В то же время вопросы регулирования сферы
онлайн-медиа и печатных изданий должны решаться отдельными законами, с широким
обсуждением и путем учета мнения журналистов. Кроме того, в законе не учтены
следующие механизмы, как саморегулирование журналистского сообщества — а это
является признанной мировой практикой", — отмечает Лина Кущ.
Первая секретарь НСЖУ уверена, что
независимые, неподцензурные медиа, свобода слова, свобода самовыражения —
отличительная черта каждого демократического государства.
"Призываем власти уважать эту свободу,
заботясь о надежной защите информационного пространства Украины", — резюмирует
Лина Кущ.
Заместитель директора Украинского центра
социальной аналитики Валерий Песецкий называет "закон" Ткаченко о
медиа — частью создания системы подавления свободы слова в стране и давления на
собственников СМИ в интересах власти.
"Нужно смотреть на тенденцию в целом. И весь
ее смысл заключается в том, что пытаются создать систему внесудебного
преследования инакомыслия. Тут и санкционные указы Зеленского, и закон о медиа,
и новая редакция закона об СБУ. В последнем вообще предусмотрена норма, по
которой СБУ на свое усмотрение может лишать телеканалы лицензий, если
посчитает, что на канале выходят материалы, несущую угрозу национальной
безопасности. Вот эта тенденция в целом и напрягает", — признался эксперт.
Он подчеркивает, что если суд не остановит
действие указов Зеленского о введении санкций в отношении трех каналов и
персонально Тараса Козака, то страна впервые получит прецедент внесудебного
запрета СМИ и изъятия активов частного лица, гражданина Украины, а не
иностранца.
"Тогда этот инструмент начнет применяться
повсеместно в торгах за личную лояльность к гаранту, — прогнозирует Валерий
Песецкий. – Оппозиция станет карманной. Потому что, с одной стороны, любой
олигарх может стать жертвой санкций, с другой — любой телеканал может быть
закрыт. А прокурор, адвокат и судья будут в одном лице — господина Зеленского".
По мнению эксперта, эти инструменты заводятся
под скорую избирательную кампанию в Раду.
"И, повторюсь, если суд не остановит действие
указов о санкциях, то это станет решающим фактором по давлению на
олигархический кооператив и СМИ, которые находятся на содержании. Нужен ли
президенту "закон" Ткаченко в этих обстоятельствах будет зависеть от
решения судов по указам, — считает Валерий Песецкий. — Если суд примет сторону
пострадавших и отменит указы, то в ход пойдут и "закон" Ткаченко, и
новый закон об СБУ. Одним словом, всё, что есть в наличии и готово стать
внесудебным инструментом расправы над не лояльными к Зеленскому СМИ. Думаю,
Ткаченко это понимает и потому напомнил президенту о наличии своего закона".
Напомним, украинцы голосуют за самые любимые
телеканалы. Еще есть шанс успеть проголосовать в новом опросе
"Комментариев"!
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