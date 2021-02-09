СМИ под прицелом: какой закон о медиа нужен Украине

По мнению министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, блокирование телеканалов "пула Медведчука" ("112 Украина", NewsOne, Zik) может стать толчком к принятию закона о медиа. "Комментарии" узнали, насколько необходим такой закон — и какие он может нести риски.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

" Вопросы регулирования сферы онлайн-медиа и печатных изданий должны решаться отдельными законами"

По мнению первого секретаря Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Лины Кущ, ситуация, связанная с применением государством персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) и прекращением вещания трех телеканалов, показала, насколько информационное пространство Украины уязвимо к внешнему агрессивному воздействию.

"Как мог бы помочь в этом закон о СМИ, если бы был принят? На днях на заседании секретариата НСЖУ мы с коллегами обсуждали последние события. И обратили внимание на раздел 9 проекта Закона о СМИ, где говорится об ограничениях, связанных с агрессией. Убеждена, положения этого раздела актуальны, но требуют принятия в виде отдельного закона — короткого, но эффективного по содержанию. Так будет сделан акцент на законном предупреждении внешнего вмешательства в украинское информационное пространство, а не на внесудебных механизмах вроде санкций", — подчеркивает Лины Кущ.

Она также напоминает, что НСЖУ выступает против форсирования голосования за громоздкий, противоречивый и несовершенный законопроект о медиа в целом.

"Мы предлагаем оставить в законе лишь положения, касающиеся регулирования аудиовизуальных медиа, поскольку они подробно прописаны и согласованы с индустрией. В то же время вопросы регулирования сферы онлайн-медиа и печатных изданий должны решаться отдельными законами, с широким обсуждением и путем учета мнения журналистов. Кроме того, в законе не учтены следующие механизмы, как саморегулирование журналистского сообщества — а это является признанной мировой практикой", — отмечает Лина Кущ.

Первая секретарь НСЖУ уверена, что независимые, неподцензурные медиа, свобода слова, свобода самовыражения — отличительная черта каждого демократического государства.

"Призываем власти уважать эту свободу, заботясь о надежной защите информационного пространства Украины", — резюмирует Лина Кущ.

"Пытаются создать систему внесудебного преследования инакомыслия"

Заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий называет "закон" Ткаченко о медиа — частью создания системы подавления свободы слова в стране и давления на собственников СМИ в интересах власти.

"Нужно смотреть на тенденцию в целом. И весь ее смысл заключается в том, что пытаются создать систему внесудебного преследования инакомыслия. Тут и санкционные указы Зеленского, и закон о медиа, и новая редакция закона об СБУ. В последнем вообще предусмотрена норма, по которой СБУ на свое усмотрение может лишать телеканалы лицензий, если посчитает, что на канале выходят материалы, несущую угрозу национальной безопасности. Вот эта тенденция в целом и напрягает", — признался эксперт.

Он подчеркивает, что если суд не остановит действие указов Зеленского о введении санкций в отношении трех каналов и персонально Тараса Козака, то страна впервые получит прецедент внесудебного запрета СМИ и изъятия активов частного лица, гражданина Украины, а не иностранца.

"Тогда этот инструмент начнет применяться повсеместно в торгах за личную лояльность к гаранту, — прогнозирует Валерий Песецкий. – Оппозиция станет карманной. Потому что, с одной стороны, любой олигарх может стать жертвой санкций, с другой — любой телеканал может быть закрыт. А прокурор, адвокат и судья будут в одном лице — господина Зеленского".

По мнению эксперта, эти инструменты заводятся под скорую избирательную кампанию в Раду.

"И, повторюсь, если суд не остановит действие указов о санкциях, то это станет решающим фактором по давлению на олигархический кооператив и СМИ, которые находятся на содержании. Нужен ли президенту "закон" Ткаченко в этих обстоятельствах будет зависеть от решения судов по указам, — считает Валерий Песецкий. — Если суд примет сторону пострадавших и отменит указы, то в ход пойдут и "закон" Ткаченко, и новый закон об СБУ. Одним словом, всё, что есть в наличии и готово стать внесудебным инструментом расправы над не лояльными к Зеленскому СМИ. Думаю, Ткаченко это понимает и потому напомнил президенту о наличии своего закона".

Напомним, украинцы голосуют за самые любимые телеканалы. Еще есть шанс успеть проголосовать в новом опросе "Комментариев"!

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