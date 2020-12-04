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СМИ: Декларация Святослава Олейника - чем владеют его жены

Журналисты провели исследование декларации Святослава Олейника

сегодня, 10:45
Автор:

Станислав Молчанов

Журналисты проверили декларацию главы Днепропетровского областного совета Святослава Олейника и обнаружили, что он указал в ней только киевскую квартиру, машину и счет в банке на 2 млн грн. Как сообщает Апостроф, большое количество недвижимости и фирм записаны на его бывшую и нынешнюю гражданскую жену.

СМИ: Декларация Святослава Олейника - чем владеют его жены

Глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник

"Открываем декларацию Олейника за 2019 год и видим, что это – среднестатистический человек среднего класса: квартира в Киеве, на счету 2 миллиона гривен, зарплата в Днепропетровском облсовете – менее 500 тысяч гривен за год, Land Rover 2014 года. И все. Ни ценных бумаг, ни бизнеса, ни долгов. А также – ни семьи, ни жены, ни детей. Ну, правда, есть еще несколько счетов в банках, но информация о них засекречена. Короче, смотреть тут не на что", — пишут журналисты.

До 2012 года у Олейника была жена Варвара, на которую он оформил юридическую фирму "Юстус", став депутатом.

В 2005 году супруги Олейник купили в Днепре квартиру площадью 341 кв м на улице Мироновской. При этом нотариусом, оформлявшим сделку, был человек по имени Олейник Святослав Васильевич. Затем они купили еще несколько квартир, которые Варвара теперь сдает в аренду.

Также Варвара стала обладательницей бизнеса – компании "DoLina" в Словакии, по адресу которой зарегистрирована компания PROXIMA, принадлежащая Ирине Гуназе – нынешней гражданской жене Олейника, с которой они воспитывают двух общих детей.

Гуназа после знакомства с Олейником начала обзаводиться дорогим имуществом. Так, у Ирины появляется  в Братиславе в элитном частном секторе домик площадью 450 кв м. Если бы кто-то решил купить такой дом сейчас, он стоил бы как минимум 700 тысяч евро.

Словацкая фирма PROXIMA, которая зарегистрирована по тому же адресу, что и фирма бывшей жены Олейника, владеет активами на 1,5 млн евро, но в налоговые органы Словакии регулярно сообщает, что она убыточна. Она продает растительное масло под брендом "Олейник". PROXIMA сотрудничает с украинской компанией "Долина-Агро СК", которая тоже принадлежит Гуназе и производит в Украине масло из тыкв.

На еще одну словацкую компанию Гуназы – Arograf — с 2016 года оформлены 50% днепропетровской компании УПС.

"Об этой компании уже ходят легенды. И легендарной ее сделал сам Олейник. Будучи заместителем губернатора, Олейник на волне подъема патриотизма и борьбы с коррупцией публично разоблачил УПС в том, что она во времена Януковича была самым крупным подрядчиком государства по ремонту дорог в области, и путем подставных тендеров получила 2 миллиарда гривен. После этого владельца УПС Тараса Палия арестовали", — говорится в статье.

Как сообщалось ранее,  гражданская жена Олейника Ирина Гуназа владеет 50% компании УПС, которую в 2015 году он обвинял в коррупционных схемах при получении подрядов на ремонт дорог, и НАБУ возобновило уголовное дело.


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Источник: https://apostrophe.ua/article/society/2020-12-03/smi-rasskazali-o-strannostyah-deklaratsii-glavyi-dnepropetrovskogo-oblosveta-oleynika-nichego-sebe-vse-jenam/36612
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