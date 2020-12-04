СМИ: Декларация Святослава Олейника - чем владеют его жены

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Станислав Молчанов
Журналисты проверили декларацию главы Днепропетровского областного совета Святослава Олейника и обнаружили, что он указал в ней только киевскую квартиру, машину и счет в банке на 2 млн грн. Как сообщает Апостроф, большое количество недвижимости и фирм записаны на его бывшую и нынешнюю гражданскую жену.
Глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник
До 2012 года у Олейника
была жена Варвара, на которую он оформил
юридическую фирму "Юстус", став
депутатом.
В 2005 году супруги Олейник купили в Днепре квартиру площадью 341 кв м на улице Мироновской. При этом нотариусом, оформлявшим сделку, был человек по имени Олейник Святослав Васильевич. Затем они купили еще несколько квартир, которые Варвара теперь сдает в аренду.
Также Варвара стала обладательницей бизнеса – компании "DoLina" в Словакии, по адресу которой зарегистрирована компания PROXIMA, принадлежащая Ирине Гуназе – нынешней гражданской жене Олейника, с которой они воспитывают двух общих детей.
Гуназа после знакомства
с Олейником начала обзаводиться дорогим
имуществом. Так, у Ирины появляется в Братиславе в элитном частном
секторе домик площадью 450 кв м. Если бы
кто-то решил купить такой дом сейчас,
он стоил бы как минимум 700 тысяч евро.
Словацкая фирма PROXIMA,
которая зарегистрирована по тому же
адресу, что и фирма бывшей жены Олейника,
владеет активами на 1,5 млн евро, но в
налоговые органы Словакии регулярно
сообщает, что она убыточна. Она продает
растительное масло под брендом "Олейник".
PROXIMA сотрудничает с украинской компанией
"Долина-Агро СК", которая тоже
принадлежит Гуназе и производит в
Украине масло из тыкв.
На еще одну словацкую
компанию Гуназы – Arograf — с 2016 года
оформлены 50% днепропетровской компании
УПС.
Как
сообщалось ранее, гражданская жена Олейника Ирина Гуназа владеет 50% компании УПС, которую в 2015 году он обвинял
в коррупционных схемах при получении
подрядов на ремонт дорог, и НАБУ
возобновило уголовное дело.
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