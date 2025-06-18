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Скандальный нардеп Шевченко снова в СИЗО: что известно

Суд оставил нардепа Шевченко под стражу: арест продлен до августа

сегодня, 16:48
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Ткачова Марія

Печерский районный суд Киева продлил арест народного депутата Евгения Шевченко до 14 августа 2025 года. Политик остается под стражей без права внесения залога.

Скандальный нардеп Шевченко снова в СИЗО: что известно

Нардеп Евгений Шевченко — Instagram

Евгения Шевченко подозревают в государственной измене. По версии следствия, после начала полномасштабного вторжения он распространял нарративы, дискредитирующие украинские власти и ВСУ, в том числе российские пропагандистские фейки. Также Шевченко призвал к переговорам с Россией, писал письма Трампу и американским сенаторам, обвиняя украинское руководство в "диктатуре".

Кроме информационных заявлений, Шевченко обвиняют в экономических связях с Беларусью. В 2020–2023 годах он налаживал схемы закупки энергоносителей и удобрений по заниженным ценам через подставные лица и компании.

Это уже второе подозрение в госизмене, которое он получил – первое ему объявили в 2024 году. Тогда же суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Имя Шевченко неоднократно появлялось в скандальных контекстах: он посещал Лукашенко, пропагандировал пророссийские месседжи, выступал по российскому телевидению, голосовал против запрета УПЦ (МП) и пропускал более половины голосований в Раде. В 2022 году СБУ задержала его при попытке пересечь границу с Польшей.

Избранный в парламент в 2019 году от партии "Слуга Народа", впоследствии был исключен из фракции из-за скандальных действий. В прошлом – предприниматель, юрист по образованию. Одно время было доверенным лицом Зеленского на президентских выборах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Дмитрий Разумков прокомментировал ситуацию в Кабинете Министров.




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