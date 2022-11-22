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Скандальные российские пранкеры разыграли Порошенко (ВИДЕО)

Порошенко считал, что говорит с чиновником из США Майклом Макфолом и рассказал о ситуации в Украине

сегодня, 15:26
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Автор:

Slava Kot








Российские пранкеры Вован и Лексус (настоящие имена Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили по телефону пятому президенту Украины Петру Порошенко и поговорили от имени бывшего посла США в России Майкла Макфола. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Youtube канал российских сатириков.

Скандальные российские пранкеры разыграли Порошенко (ВИДЕО)

Россияне разыграли Петра Порошенко. Фото: из открытых источников

Порошенко рассказал пранкерам в начале видео о своей работе с привлечением в Украину разной военной техники.

"Сейчас я сотрудничаю со многими бригадами, поставляю спецтехнику более чем на 1,3 млрд гривен", — сказал Петр Порошенко.

Пятый президент Украины отметил, что с 24 февраля поставляет беспилотники, БТРы из разных стран, в частности из Италии и Британии. Порошенко хвалит США за оказание помощи и подчеркивает, что без американской поддержки было бы трудно добиться такого успеха.

"В этой ситуации я хочу вас заверить, что я сомневаюсь, что все в полной мере понимают о нашем успехе, который был бы невозможен без поддержки и помощи Соединенных Штатов", — утверждает украинский политик.

Порошенко говорит, что на юге Украины большинство артиллерии поступает из США. Российские сатирики спросили, что администрация Байдена могла бы сделать для большей поддержки Украины, ведь Ермак недостаточно доносит информацию президенту США.

"Во-первых, я думаю, что нам нужно сохранить единство внутри страны. Мне не нравится мнение, что мы переключаемся на Путинский сценарий, цель которого взорвать единство изнутри… это грязная игра политиков. Пункт номер два – нам нужно работать над созданием глобальной антипутинской коалиции. Это единственный способ, которым мы сможем остановить Путина", – отметил Порошенко.

Украинский политик основой антипутинской коалиции называет контактную группу по безопасности Украины — "Рамштайн".

Посмотреть видео разговора Петра Порошенко с российскими пранкерами можно ниже:

Россияне отмечают, что разыгрывают Петра Порошенко уже в пятый раз начиная с 2014 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне разыграли президента Польши. После ракетных взрывов на территории Польши Анджею Дуде позвонили россияне, которые представились президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Также "Комментарии" писали о заявлении республиканца, который хотел бы поставлять истребители в Украину.



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Источник: https://www.youtube.com/@starssavetheearth6988
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