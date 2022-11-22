Скандальные российские пранкеры разыграли Порошенко (ВИДЕО)

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Slava Kot
Российские пранкеры Вован и Лексус (настоящие имена Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили по телефону пятому президенту Украины Петру Порошенко и поговорили от имени бывшего посла США в России Майкла Макфола. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Youtube канал российских сатириков.
Россияне разыграли Петра Порошенко. Фото: из открытых источников
Порошенко рассказал пранкерам в начале видео о своей работе с привлечением в Украину разной военной техники.
Пятый президент Украины отметил, что с 24 февраля поставляет беспилотники, БТРы из разных стран, в частности из Италии и Британии. Порошенко хвалит США за оказание помощи и подчеркивает, что без американской поддержки было бы трудно добиться такого успеха.
Порошенко говорит, что на юге Украины большинство артиллерии поступает из США. Российские сатирики спросили, что администрация Байдена могла бы сделать для большей поддержки Украины, ведь Ермак недостаточно доносит информацию президенту США.
Украинский политик основой антипутинской коалиции называет контактную группу по безопасности Украины — "Рамштайн".
Посмотреть видео разговора Петра Порошенко с российскими пранкерами можно ниже:
Россияне отмечают, что разыгрывают Петра Порошенко уже в пятый раз начиная с 2014 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне разыграли президента Польши. После ракетных взрывов на территории Польши Анджею Дуде позвонили россияне, которые представились президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Также "Комментарии" писали о заявлении республиканца, который хотел бы поставлять истребители в Украину.
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