Скандал в Киеве: Кличко пожаловался Зеленскому на нового главу КГВА - в чем обвинил

Мэр Киева Виталий Кличко 29 января публично пожаловался президенту Украины Владимиру Зеленскому на главу Киевской городской военной администрации (КГВА, КМВА) Тимура Ткаченко. Последний пробыл в должности меньше месяца, но уже, по словам Кличко, занимается интригами и активно претендует на полномочия мэра, "перебирая" их на себя. Об этом сообщает портал "Комментарии".

Кличко возмущен поведением Ткаченко, только недавно возглавившего КМВА. Фото: КГГА

"Пока вы, как Верховный главнокомандующий, сосредоточены на войне и защите Украины, люди из вашего окружения занимаются политическими интригами. И эти процессы становятся критическими", — сказано в заявлении.

Мэр утверждает, что в Киеве предпринимается попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление.

"Новый начальник КГВА, без военного образования и опыта, заменивший в должности боевых генералов, блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов. Восстановление поврежденных домов, компенсации пострадавшим жильцам, восстановление инфраструктуры и другие", — заявил он.

Кличко подчеркнул, что это дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы. Мэр заявил, что Ткаченко "пытается перебрать полномочия мэра, городского совета и КГГА, нарушая закон".

"Напоминаю, военная администрация — временный орган, занимающийся обороной и безопасностью, а не узурпацией власти. Киевляне избрали мэра города, в котором живут. И я продолжу защищать их интересы. Прошу Президента как гаранта Конституции не допустить разрушения местного самоуправления — основы демократии", — подытожил Кличко.

Заявление Кличко ни в КГВА, ни в Офисе президента пока не комментировали.

"Комментарии" напоминают, что Тимур Ткаченко был назначен на должность главы КГВА 31 декабря 2024 года, под елочку. Ранее Ткаченко был заместителем вице-премьера Александра Кулебы, а еще раньше работал в Минстратегпроме, где занимался вопросами укрытий. КМВА до него возглавлял генерал-полковник Сергей Попко.

Кличко впервые был избран мэром Киева в 2014-м, переизбирался в 2015-м и 2020-м годах. В 2014-м году он заявлял также о планах баллотироваться в президенты, но уступил это право своему тогдашнему политическому партнеру Петру Порошенко, который и выиграл выборы. В Офисе президента еще в 2019-м, сразу после избрания Зеленского, видели в Кличко конкурента и пытались всячески ослабить его. В результате отношения между Банковой и мэром столицы испортились.