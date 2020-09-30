Скандал на Харьковщине: в доме кандидата на пост мэра проходят обыски

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Владимир Лавский
В среду вечером, 30 сентября, проходят обыски у депутата горсовета, кандидата на пост мэра Чугуева Руслана Овчаренко по делу контрафактного алкоголя. Об этом сообщает местный анонимный телеграм-канал "Труха Харьков".
По данным источника, владелец большой сети незаконных баров и кафе в прошлом году в потасовке убил человека.
Как ранее сообщали "Комментарии", СБУ провела обыск в Одесской мэрии.
Согласно информации от пресс-службы Одесской прокуратуры, обыски происходили в рамках уголовного производства о служебной халатности в отношении руководителей и работников департамента коммунальной собственности Одесского городского совета. Речь идет об использовании земель территориальной общины Одессы без соответствующих документов
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