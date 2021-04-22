Сергей Трофимов по инерции продолжает курировать строительный рынок, - Молчанов

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Станислав Молчанов
Заместитель директора Украинского
института политики Кирилл Молчанов заявил,
что Сергей Трофимов, потеряв должность заместителя главы ОП, остается в
президентском офисе в роли советника, и может влиять на строительный рынок и
принимаемые властью отраслевые решения. Об
этом Молчанов написал на своей странице в Facebook.
Сергей Трофимов. Фото из открытых источников
По его словам, реформы Зеленского, в
частности – преобразования структуры административного контроля за строительным
рынком, обернулись более мощной вспышкой коррупционных проявлений.
По данным Молчанова, якобы ранее чиновники Государственной
архитектурно-строительной инспекции брали с застройщиков по 5 тыс. долларов с
каждого квадратного метра жилья, то при новой власти якобы сумма выросла до 10-15
тыс. долларов. Молчанов отметил, что Зеленский уволил с должности заместителя
главы ОП Сергея Трофимова якобы за возможную причастность к ситуации на
строительном рынке. "Украинская правда" писала, что
якобы Зеленскому стало известно о злоупотреблениях Трофимова по ГАСИ и тот
решил его уволить.
Кирилл Молчанов напомнил, что при
Зеленском коррупция на строительном рынке уже после "реформы" ГАСИ дошла до
таких масштабов, что скандал поднялся в самой президентской фракции "Слуга
народа". Вопрос коррупционных схем подняла народный депутат Елена Шуляк.
Внимание общества на теме заострил и Михаил Саакашвили. В конце концов президенту
пришлось-таки уволить Сергея Трофимова. По словам эксперта, ситуация на
строительном рынке действительно начала постепенно входить в русло правового
поля.
Кирилл Молчанов убежден – чтобы
окончательно очистить строительный рынок от коррупционного фактора, как,
впрочем, и все другие золотоносные для государства направления экономики, от президента
Зеленского требуется жесткая политическая воля.
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на недвижимость.
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