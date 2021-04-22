Сергей Трофимов по инерции продолжает курировать строительный рынок, - Молчанов

Заместитель директора Украинского института политики Кирилл Молчанов заявил, что Сергей Трофимов, потеряв должность заместителя главы ОП, остается в президентском офисе в роли советника, и может влиять на строительный рынок и принимаемые властью отраслевые решения. Об этом Молчанов написал на своей странице в Facebook.

Сергей Трофимов. Фото из открытых источников

По его словам, реформы Зеленского, в частности – преобразования структуры административного контроля за строительным рынком, обернулись более мощной вспышкой коррупционных проявлений.

"Многие по наивности считали, что с приходом Зеленского к власти появятся новые подходы к управлению Украиной, ведь новая команда обещала перемены, эффективные реформы, искоренение коррупции, улучшение жизни людей. Как оказалось, "новыми" эти подходы стали разве что относительно увеличения масштабов коррупционных схем, которым сегодня могут искренне позавидовать "попередники", — заявил эксперт.

По данным Молчанова, якобы ранее чиновники Государственной архитектурно-строительной инспекции брали с застройщиков по 5 тыс. долларов с каждого квадратного метра жилья, то при новой власти якобы сумма выросла до 10-15 тыс. долларов. Молчанов отметил, что Зеленский уволил с должности заместителя главы ОП Сергея Трофимова якобы за возможную причастность к ситуации на строительном рынке. "Украинская правда" писала, что якобы Зеленскому стало известно о злоупотреблениях Трофимова по ГАСИ и тот решил его уволить.

Кирилл Молчанов напомнил, что при Зеленском коррупция на строительном рынке уже после "реформы" ГАСИ дошла до таких масштабов, что скандал поднялся в самой президентской фракции "Слуга народа". Вопрос коррупционных схем подняла народный депутат Елена Шуляк. Внимание общества на теме заострил и Михаил Саакашвили. В конце концов президенту пришлось-таки уволить Сергея Трофимова. По словам эксперта, ситуация на строительном рынке действительно начала постепенно входить в русло правового поля.

"Вопрос в другом – потеряв должность заместителя главы ОП Сергей Трофимов остался в президентском офисе в роли советника, и по инерции продолжает влиять на принимаемые властью отраслевые решения", — полагает аналитик.

Кирилл Молчанов убежден – чтобы окончательно очистить строительный рынок от коррупционного фактора, как, впрочем, и все другие золотоносные для государства направления экономики, от президента Зеленского требуется жесткая политическая воля.

"Если у Президента хватит воли, тогда и застройщиков перестанут обдирать как липку, и цены на жилье несколько снизятся, и масштабы незаконного строительства отдельными, приближенными к Трофимову и ему подобным игроками столичного рынка недвижимости сократятся, и бюджет наполняться начнет", — резюмировал заместитель директора Украинского института политики Кирилл Молчанов.





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