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Главная Новости Политика Скандалы СБУ открыла дело против Шария за посягание на территориальную целостность Украины, - Гончаренко
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СБУ открыла дело против Шария за посягание на территориальную целостность Украины, - Гончаренко

Данная статья предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет

сегодня, 13:55
Автор:

Татьяна Лозовенко

На блогера и медиаэксперта Анатолия Шария открыли уголовное производство за публикацию в видео карты Украины без Крыма и части Донбасса. Об этом сообщает депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

СБУ открыла дело против Шария за посягание на территориальную целостность Украины, - Гончаренко

Фото: Шарий; 24 канал

Начато досудебное расследование по статье по части 1 статьи 110 УК Украины за "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Ранее Анатолий Шарий опубликовал на своем Youtube-канале видео, где в превью вставил карту страны без Крыма и некоторых территорий на Востоке.  Гончаренко обратился в Службу безопасности. Он добавил, что "такие люди, как Шарий, своими действиями и призывами угрожают суверенитету" Украины. Данная статья предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. 

СБУ открыла дело против Шария за посягание на территориальную целостность Украины, - Гончаренко - фото 2

Напомним, 23 июля в Минюст поступил запрос о запрете деятельности "Партии Шария", ссылаясь на закон о борьбе с коммунизмом в Украине. Как ранее сообщали "Комментарии", Анатолий Шарий заявил, что журналист-антикоррупционер Денис Бигус зарабатывает миллионы и уклоняется от уплаты налогов. 






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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/11/7/7272747/
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