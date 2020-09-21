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Главная Новости Политика Скандалы Самый старый мэр Одесской области продолжает скрывать от НАПК семейную виллу между Ниццей и Монако
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Самый старый мэр Одесской области продолжает скрывать от НАПК семейную виллу между Ниццей и Монако

О наличии заграничной виллы мэра Черноморская Валерия Хмельнюка известно уже более четырех лет, но в декларации она до сих пор не отражена

сегодня, 17:35
Автор:

Станислав Молчанов

Мэр города Черноморска Одесской области продолжает скрывать от НАПК свою виллу между Ниццей и Монако. Данные об этом имуществе так и не появились в декларации Валерия Хмельнюка за 2019 год, несмотря на публичные данные из французских реестров, подтверждающих факт владения домом. 

Самый старый мэр Одесской области продолжает скрывать от НАПК семейную виллу между Ниццей и Монако

Мэр Черноморска Валерий Хмельнюк

Отметим, что впервые о заграничной вилле черноморского градоначальника стало известно еще в 2016 году. Факт проявился после того, как на загородный дом, расположенный между Ниццей и Монако, был наложен арест по запросу международной голландской компанией "Maersk". 

Оказалось, что сама вилла зарегистрирована на французской компании "SCI ELENA" (375 AV DES CAROUBIERS 06230 VILLEFRANCHE SUR MER), что в свою очередь принадлежит Ирине Хмельнюк (супруга мэра) и Алексею Патуриду (бывший зять мэра).

По данным французских реестров, с тех пор ничего не изменилось, и вилла по-прежнему — собственность семьи мэра Хмельнюка. Но, несмотря на это, в декларациях о доходах за 2019 год, глава Черноморска продолжает ее скрывать.

Стоит отметить, что Хмельнюк попал в ТОП-10 коррупционеров по версии НАПК в 2020 году, и в отношении его было начато сразу несколько расследований. Все они странным образом сходят на нет. 

В то же время, дочь мэра Ирина Патуриду, по данным издания "Голос", якобы принимает участие в сомнительных схемах по осваиванию бюджетных средств на строительстве детских садиков в Одесской области. Ни один из них с 2018 года (обещано было минимум два) так до сих пор и не построен. 

Напомним, баллотируясь в 2015 году на должность мера, Хмельнюк обещал, что это будет его последний, шестой по счету, срок. И буквально сегодня, 21 сентября, 75-летний чиновник огласил, что в грядущих местных выборах участвовать не планирует. 

Одесские СМИ пишут, что его приемником на посту может выступить  Юрий Крук, который ранее работал у Хмельнюка заместителем. 

Отметим, что с утратой мэрской должности, Хмельнюк все равно будет оставаться субъектом, подследственным высшим антикоррупционным органам Украины, в частности, НАБУ и НАПК.


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