Саакашвили прокомментировал нашумевшее фото с Богданом

Михаил Саакашвили решил не держать интригу и признался, для чего на самом деле встречался с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Богданом. Председатель исполкома Нацсовета реформ утверждает, что это была просто дружеская встреча. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Фото, которое наделало шума в соцсетях, появилось на странице Саакашвили и Богдана накануне. Рядом с ними на снимке депутат из "Слуги народа" Елизавета Ясько. При этом Саакашвили оставил под фото интригующий комментарий: "По цетру - настоящая киевлянка, киевлянка в пятом поколении. Мы здесь говорим о местных выборах".

Михеил Саакашвили. Фото: golos.ua





Позже Саакашвили опубликовал еще одну заметку, где объяснил, что на самом деле это была просто дружеская беседа, а не деловая встреча.

"С Андреем у меня только дружеские отношения. Я дружу со многими людьми, у которых совершенно разный политический бэкграунд. За дружеским столом, у себя дома я могу обсуждать те темы, которые хочу", - пояснил Саакашвили.

При этом, утверждает председатель исполнительного комитета Совета реформ, он не собирается создавать вместе с Богданом никакие партии или политические проекты перед местными выборами.

"Мы не будем создавать в ближайшее время ничего подобного. Но это не помешает нашему общению", - добавил Саакашвили.





Ранее "Комментарии" рассказывали о том, почему Владимир Зеленский перестал общаться с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

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