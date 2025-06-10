logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Скандалы.Политика Раскрыта поразительная связь между переговорщиком Путина Дмитриевым и женой Геруса
commentss НОВОСТИ Все новости

Раскрыта поразительная связь между переговорщиком Путина Дмитриевым и женой Геруса

До весны 2022 года Наталья Герус владела бизнесом в сотрудничестве с влиятельным бизнесменом Кириллом Дмитриевым

сегодня, 19:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Жена народного депутата, главы энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса, Наталья Герус до весны 2022 года владела бизнесом в партнерстве с влиятельным российским бизнесменом Кириллом Дмитриевым, который находится под международными санкциями, пишет "Главком".

Раскрыта поразительная связь между переговорщиком Путина Дмитриевым и женой Геруса

Фото: из открытых источников

Информация об этом содержится в декларациях депутата и данных портала OpenDataBot. В начале 2025 года Дмитриев был назначен специальным представителем России для переговоров с США.

В феврале 2025 года, из-за общественного интереса к фигуре Дмитриева, Наталья Герус начала процесс выхода из совместного бизнеса. Согласно декларации за 2024 год, она отмечалась контролером ООО "Украинская мечта". Однако уже 22 февраля 2025 года она официально вышла из состава конечных бенефициаров компании, передав свои права и обязанности киевлянину Николаю Лысаку. Кроме того, Наталья Герус перестала исполнять обязанности директора этой компании, руководившей с августа 2019 года. До этого с 2011 по август 2019 года директором ООО "Украинская мечта" был ее муж Андрей Герус.

ООО "Украинская мечта", занимающееся посредничеством в размещении рекламы в СМИ, работало в партнерстве с Кириллом Александровичем Дмитриевым. Начиная с 2022 года Дмитриев попал под антироссийские санкции со стороны Канады, США, Великобритании и Австралии.

Кирилл Дмитриев – российский финансист и глава Российского фонда прямых инвестиций с 2011 года. Также он занимает должность заместителя председателя Совета по инвестициям при главе Государственной Думы РФ и ранее являлся руководителем Icon Private Equity. В феврале 2025 года он был назначен специальным представителем президента России по сотрудничеству с другими государствами в инвестиционно-экономической сфере.

Дмитриев также входит в советы директоров ведущих российских компаний, таких как "Ростелеком", "Газпромбанк", "Российские железные дороги", "Транснефть", "Россети" и "Алроса".

Портал "Комментарии" уже писал, что возможно незаконные схемы обогащения использует народный депутат Украины, председатель энергетического комитета ВРУ Андрей Герус. Политик, как пишет издание "Главред", ежемесячно скупает облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). По данным СМИ, на облигациях он получает миллионы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://glavcom.ua/country/society/perehovornik-putina-dmitrijev-vijavivsja-partnerom-druzhini-nardepa-vid-sluhi-narodu-dokumenti--1062815.html
Теги:

Новости

Все новости