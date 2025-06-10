Раскрыта поразительная связь между переговорщиком Путина Дмитриевым и женой Геруса

Жена народного депутата, главы энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса, Наталья Герус до весны 2022 года владела бизнесом в партнерстве с влиятельным российским бизнесменом Кириллом Дмитриевым, который находится под международными санкциями, пишет "Главком".

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Информация об этом содержится в декларациях депутата и данных портала OpenDataBot. В начале 2025 года Дмитриев был назначен специальным представителем России для переговоров с США.

В феврале 2025 года, из-за общественного интереса к фигуре Дмитриева, Наталья Герус начала процесс выхода из совместного бизнеса. Согласно декларации за 2024 год, она отмечалась контролером ООО "Украинская мечта". Однако уже 22 февраля 2025 года она официально вышла из состава конечных бенефициаров компании, передав свои права и обязанности киевлянину Николаю Лысаку. Кроме того, Наталья Герус перестала исполнять обязанности директора этой компании, руководившей с августа 2019 года. До этого с 2011 по август 2019 года директором ООО "Украинская мечта" был ее муж Андрей Герус.

ООО "Украинская мечта", занимающееся посредничеством в размещении рекламы в СМИ, работало в партнерстве с Кириллом Александровичем Дмитриевым. Начиная с 2022 года Дмитриев попал под антироссийские санкции со стороны Канады, США, Великобритании и Австралии.

Кирилл Дмитриев – российский финансист и глава Российского фонда прямых инвестиций с 2011 года. Также он занимает должность заместителя председателя Совета по инвестициям при главе Государственной Думы РФ и ранее являлся руководителем Icon Private Equity. В феврале 2025 года он был назначен специальным представителем президента России по сотрудничеству с другими государствами в инвестиционно-экономической сфере.

Дмитриев также входит в советы директоров ведущих российских компаний, таких как "Ростелеком", "Газпромбанк", "Российские железные дороги", "Транснефть", "Россети" и "Алроса".

Портал "Комментарии" уже писал, что возможно незаконные схемы обогащения использует народный депутат Украины, председатель энергетического комитета ВРУ Андрей Герус. Политик, как пишет издание "Главред", ежемесячно скупает облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). По данным СМИ, на облигациях он получает миллионы.