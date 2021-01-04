Против замдиректора НАБУ Гизо Углавы открыто уголовное дело, подозревают в получении взятки - СМИ

Действующий сотрудник НАБУ, мог получить тысячи долларов в виде взяток, чтобы закрывать уголовные дела, связанные с коррупцией в Укроборонпроме. Об этом сообщает Bihus.Info.



Уголовное дело проив Гизо Углавы. Фото: 112 Украина

В феврале 2019 журналисты проекта Bihus.Info опубликовали расследование о возможной коррупции на поставках вооружения окружением бывшего президента Украины Петра Порошенко. В этом расследовании, помимо обвинений в адрес окружения Порошенко были отмечены факты коррупции в НАБУ.



В расследовании говорится, что Национальное антикоррупционное бюро Украины включило фирму Свинарчука "Оптимумспецдеталь" в перечень фирм, которые имеют признаки фиктивности. Согласно с опубликованной перепиской, в декабре 2016 "Жуков требовал от Рогозы решить вопрос с помощью первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы. Через месяц "Оптимумспецдеталь" была исключена из списка, который был прислан с подписью Углавы".

Ранее журналисты Слідство.Інфо опубликовали фото Гизо Углавы с министром Януковича Эдуардом Ставицким. По данным расследователей, "Гизо Углава встречался с Ставицким в Тель-Авиве и обещал закрыть все дела против скандального чиновника, связанного с Виктором Януковичем".





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