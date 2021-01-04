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Главная Новости Политика Скандалы Против замдиректора НАБУ Гизо Углавы открыто уголовное дело, подозревают в получении взятки - СМИ
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Против замдиректора НАБУ Гизо Углавы открыто уголовное дело, подозревают в получении взятки - СМИ

Действующий сотрудник НАБУ мог получить тысячи долларов в виде взяток, чтобы закрывать уголовные дела, связанные с коррупцией

сегодня, 20:39
Автор:

Павел Зинченко

Действующий сотрудник НАБУ, мог получить тысячи долларов в виде взяток, чтобы закрывать уголовные дела, связанные с коррупцией в Укроборонпроме. Об этом сообщает Bihus.Info.

Против замдиректора НАБУ Гизо Углавы открыто уголовное дело, подозревают в получении взятки - СМИ

Уголовное дело проив Гизо Углавы. Фото: 112 Украина

В феврале 2019 журналисты проекта Bihus.Info опубликовали расследование о возможной коррупции на поставках вооружения окружением бывшего президента Украины Петра Порошенко. В этом расследовании, помимо обвинений в адрес окружения Порошенко были отмечены факты коррупции в НАБУ. 

В расследовании говорится, что Национальное антикоррупционное бюро Украины включило фирму Свинарчука "Оптимумспецдеталь" в перечень фирм, которые имеют признаки фиктивности. Согласно с опубликованной перепиской, в декабре 2016 "Жуков требовал от Рогозы решить вопрос с помощью первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы. Через месяц  "Оптимумспецдеталь" была исключена из списка, который был прислан с подписью Углавы". 

Ранее журналисты Слідство.Інфо опубликовали фото Гизо Углавы с министром Януковича Эдуардом Ставицким. По данным расследователей, "Гизо Углава встречался с Ставицким в Тель-Авиве и обещал закрыть все дела против скандального чиновника, связанного с Виктором Януковичем".



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Источник: https://www.facebook.com/sap.gov.ua/photos/a.836519139784604/2377767162326453/?type=3
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