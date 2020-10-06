Против и.о. министра образования Шкарлета готовят новый грязный скандал, - политолог

Война украинских политиков, аффилированных с финансистом Джорджом Соросом с и. о. министра образования Сергеем Шкарлетом обретает новые краски. Очередная атака на и. о. министра готовится куда более грязная. Об этом в своем Facebook написал политолог и блогер Денис Гороховский, комментируя анонс пресс-конференции на тему "Слежка и угрозы изнасилованием за разоблачение академической недобросовестности".

И.о. министра образования Сергей Шкарлет

"Соросята" готовятся представить миру факты якобы "сексуального преследования" пока ещё неизвестной жертвы за то, что она вскрыла "академічну недоброчесність" руководителя МОН, — пишет Гороховский и детально анализирует спикеров будущего "разоблачения". - Список спикеров впечатляет. Например, некая Светлана Благодетелева-Вовк, представленная в анонсе как активистка и представитель движения "Десергейт", в 2010 году получила реальный срок за изнасилование мужа (повторное). Позже наказание смягчили до условного. А в 2015 году ей было отказано в амнистии по причине тяжести вменяемой статьи (ч. 2 ст. 152)".

По словам политолога, пикантности громкому делу добавлял факт работы осуждённой (на момент совершения преступления) преподавателем Черкасского государственного технологического университета, откуда ее уволили.

Среди других спикеров запланированного перформанса числится руководитель центра ZMINA Людмила Янкина. Центр на страницах своего медиа-сайта активно пропагандирует среди школьников ЛГБТ-традиции, уточнил политолог, предоставив ссылку на один из таких материалов.

"И куда же без шабунинского ЦПК. От имени антикоррупционеров на тему "сексуальных угроз" в адрес активистов, настойчиво дискредитирующих Шкарлета, будет вещать Дарья Каленюк. Та самая, что подписывалась под проплаченными статьями в Washington Post", — добавил Гороховский.

Автор убежден: подобные перформансы свидетельствуют об истерике сторонников Сороса, которые пытаются всячески дискредитировать Шкарлета с первого дня его назначения.

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