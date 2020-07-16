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Пропал заместитель мэра Черкасс

Юрий Ботнар пропал после "встречи"

сегодня, 15:03
Автор:

Владимир Лавский
Пропал заместитель мэра Черкасс

В четверг, 16 июля, пропал заместитель мэра Черкасс Юрий Ботнар. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил черкасский градоначальник Анатолий Бондаренко. 

"Сегодня утром на рабочем месте не было заместителя мэра Юрия Ботнара. Как мне сообщили его жена и отец, вчера, около 19.30, в районе горсовета Ботнар отошел от своей машины на какую-то встречу. После этого телефон выключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и неизвестно, где находится", - написал Бондаренко. 


Как ранее сообщали "Комментарии", мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, на которого открыто уголовное производство в связи с ослаблением карантинных мероприятий в городе, записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому

По словам Бондаренко, он записал видео именно с той аллеи, где впервые Зеленский заявил, что будет баллотироваться в президенты.

"Как раз это начиналось с Черкасс. И я коротко хочу сказать: господин президент, я думал, что когда вы победите, в стране будет закон один для всех, придет весна, у нас зелено, и "будем сажать". Только не городских голов, а коррупционеров, - сказал Бондаренко. - Я думал, что вы будете сажать за кнопкодавство. Я думал, что вы будете сажать своих соратников за "Велюр", - сказал Бондаренко. 


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