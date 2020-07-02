Правоохранители разоблачили преступную группировку в главе с подполковником СБУ

Офис генерального прокурора Украины разоблачил преступную группировку в главе с подполковником СБУ, которые вымогали 250 тыс. долл. у предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Согласно данным Офиса генпрокурора, происшествие произошло в Одесской области. Известно, что подозреваемые требовали у предпринимателя деньги за неразглашении сведений относительно обстоятельств гибели народного депутата Украины. Предприниматель готов был заплатить деньги, так как в случае разглашения информации мог пострадать его бизнес. В то же время, правоохранители, по данным Офиса генпрокурора, угрожали потерпевшему и его родственникам.

Подполковнику СБУ сообщено о подозрении, в суд готовятся ходатайства об избрании меры пресечения и отстранения от должности.

Ранее "Комментарии" писали, что в Киеве и Одессе предоставляли фиктивные услуги по утилизации опасных отходов госпредприятий и выводили средства в "тень".Как установили оперативники спецслужбы, организаторы сделки заключили договоры, в частности со структурными подразделениями государственных предприятий и коммунальными структурами в Киеве и Одессе, которые по специфике производят опасные отходы. Злоумышленники сфальсифицировали финансово-хозяйственную документацию, потому что необходимых мощностей для утилизации не имели. Поэтому значительное количество опасных материалов без соответствующей переработки они вывозили просто на обычные свалки бытовых отходов.

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