Правоохранители разоблачили преступную группировку в главе с подполковником СБУ

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Татьяна Веремеева
Офис генерального прокурора Украины разоблачил преступную группировку в
главе с подполковником СБУ, которые вымогали 250 тыс. долл. у предпринимателя.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно данным Офиса генпрокурора, происшествие произошло в Одесской
области. Известно, что подозреваемые требовали у предпринимателя деньги за неразглашении
сведений относительно обстоятельств гибели народного депутата Украины.
Предприниматель готов был заплатить деньги, так как в случае разглашения
информации мог пострадать его бизнес. В то же время, правоохранители, по данным
Офиса генпрокурора, угрожали потерпевшему и его родственникам.
Подполковнику СБУ сообщено о подозрении, в суд готовятся ходатайства об избрании меры пресечения и отстранения от должности.
Ранее "Комментарии" писали, что в Киеве и Одессе предоставляли фиктивные
услуги по утилизации опасных отходов госпредприятий и выводили средства в "тень".Как
установили оперативники спецслужбы, организаторы сделки заключили договоры, в
частности со структурными подразделениями государственных предприятий и
коммунальными структурами в Киеве и Одессе, которые по специфике производят
опасные отходы. Злоумышленники сфальсифицировали финансово-хозяйственную
документацию, потому что необходимых мощностей для утилизации не имели. Поэтому
значительное количество опасных материалов без соответствующей переработки они
вывозили просто на обычные свалки бытовых отходов.
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