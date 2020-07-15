Пранк Анджея Дуды: президенту Польши предложили отобрать Львов у Украины (видео)

Вчера поляки второй раз кряду переизбрали президентом Анджея Дуду, после чего тот подвергся атаке пранкеров. Аудиозапись разговора лидера Польши и российского пранкера “Лексуса” Столярова опубликовали в YouTube.

Согласно записи, “Лексус”, представился генсекретарем ООН Антониу Гутерришем и позвонил Дуде якобы для того, чтобы поздравить. Их беседа продлилась более 10 минут.

После любезностей разговор перешел на ситуацию с коронавирусом, и президент Польши заверил, что у них все под контролем, а вот в Украине ситуация оставляет желать лучшего.

"У нас всего лишь 38 тысяч случаев в Польше. Но у нас население 38 миллионов. Поэтому количество заболевших не такое большое", - сказал Дуда, не исключая, что именно Украина может быть источником коронавируса для Польши сегодня.

Пранкер также затронул тему Второй мировой, в связи с чем Дуда вспомнил о дискуссии с президентом РФ Владимиром Путиным на эту тему. Лидер России, по словам его коллеги, обвинил Польшу в развязывании конфликта в 1939-м, но после победы Союз оккупировал польские территории.

Путин также заметил, что были оккупированы и города Украины, такие как Львов, и предложил Польше забрать их обратно. Мол, люди не будут против.

"Что, простите?.. Нет! Это же Украина! Нет-нет! В Польше даже разговоров таких нет. Теперь это часть Украины - и на этом все", - заявил Дуда.

Как ранее сообщали "Комментарии", президент Польши Анджей Дуда назвал гомосексуализм и другие нетрадиционные сексуальные взгляды необольшевизмом.

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