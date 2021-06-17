Потасовка в Раде: «кандидат наук» Кива снова не смог продемонстрировать боевые таланты

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Станислав Молчанов
В четверг, 17 июня, во время очередного пленарного заседания Верховной Рады произошла драка между "слугой народа" Николаем Тищенко и депутатом от "ОПЗЖ" Ильей Кивой.
Драка Николая Тищенко и Ильи Киви. Фото: Телеграф
Схватке предшествовало заявление Никиты Потураева, коллеги Тищенко по фракции, о том, что эпоха бедности закончится тогда, когда "народ расстреляет" членов фракции "ОПЗЖ".
После этих слов "кандидат наук" Илья Кива поспешил к трибуне и спустя пару минут короткой словесной перепалки затеял драку с Тищенко. При этом нардеп от "ОПЗЖ" так и не смог нанести оппоненту ни одного удара. Тищенко его заблокировал и отпихнул в сторону.
Депутатам не пришлось долго разнимать драку: Кива быстро "дал заднюю". После инцидента спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил перерыв на четверть часа.
Отметим, что потасовка произошла во время рассмотрения законопроекта о независимости Нацсовета по вопросам телерадиовещания.
К слову, это уже не первое "боевое фиаско" Кивы. В январе 2020 года в одном из киевских ресторанов он попытался затеять драку с ветераном АТО Михаилом Майманом, однако тут же пропустил удар в лицо и едва удержался на ногах.
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