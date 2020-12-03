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Главная Новости Политика Скандалы «Послужной список» нарушений Сытника привел бы к его отставке в любой другой стране, - источник
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«Послужной список» нарушений Сытника привел бы к его отставке в любой другой стране, - источник

По данным СМИ, Артем Сытник продолжает возглавлять НАБУ, имея сильное иностранное лобби

сегодня, 16:48
Автор:

Станислав Молчанов

Telegram -канал "Украина 24" сообщает, что список правонарушений Артема Сытника и решения судов, как по коррупции, так и по незаконности назначения его директором НАБУ, привели бы к его отставке в любой стране, но не в Украине.

«Послужной список» нарушений Сытника привел бы к его отставке в любой другой стране, - источник

Фото: nbnews.com.ua

"Сытник со своим багажом нарушения законодательства, в том числе и антикоррупционного, не смог бы занимать аналогичную должность ни в одной цивилизованной стране мира. Решение Конституционного суда было бы исполнено моментально как в США, так и в любой стране ЕС. Но только не в нашей стране. Наша власть тянет за уши Сытника только из-за риска остаться без кредитов МВФ", — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, Артем Сытник продолжает возглавлять Бюро якобы благодаря сильному иностранному лобби.

"Даже в ОП признают, что история Сытника и НАБУ ведома международными "партнерами". А значит, что правоохранительный орган находится, фактически, под управлением другого государства", — отмечается в сообщении.

Кроме того, в сообщении говорится, что под руководством Сытника НАБУ превратилось в инструмент расправы с политическими оппонентами.

"Чиновник, который осмелился публично высказать правду о НАБУ и Сытнике, вообще рискует быть арестованным! Следствие заключает сделку с застройщиком Микитасем. Итак, подозреваемый очень быстро покидает Лукьяновское СИЗО, а ведомые Сытником антикоррупционные прокуроры едут арестовывать замглавы Офиса Президента Олега Татарова", — подчеркивается в публикации.

При этом автор добавляет, что Сытник "задавит своим "катком" любого, прикрываясь честным декларированием и борьбой с коррупцией".

"Но по факту, мы имеем дело с самым бездарным органом в правоохранительной вертикали, показавшим нулевой результат работы (если не считать решения "личняков")", — подытоживается в сообщении "Украина 24".

Как сообщалось, даже в Офисе президента считают, что Артем Сытник не имеет права возглавлять антикоррупционное ведомство государства.


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Источник: https://t.me/uk24raine/1097?fbclid=IwAR3UM7xnHO4NuRiSggh_c8thsJc-WACLZxpNCTHj5_s39msaljKbbr_DI5k
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