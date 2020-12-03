«Послужной список» нарушений Сытника привел бы к его отставке в любой другой стране, - источник

Язык
Coinspot 03.12.2020
BTC/USD
19413.45
ETH/USD
613.32
LTC/USD
89.18
НБУ 03.12.2020
USD/UAH
28.66
EUR/UAH
34.61
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Telegram -канал "Украина 24" сообщает, что
список правонарушений Артема Сытника и решения судов, как по коррупции, так и
по незаконности назначения его директором НАБУ, привели бы к его отставке в
любой стране, но не в Украине. Фото: nbnews.com.ua
Фото: nbnews.com.ua
По данным Telegram-канала, Артем Сытник продолжает возглавлять Бюро якобы благодаря сильному иностранному лобби.
Кроме того, в сообщении говорится, что под руководством Сытника НАБУ превратилось в инструмент расправы с политическими оппонентами.
При этом автор добавляет, что Сытник "задавит своим "катком" любого, прикрываясь честным декларированием и борьбой с коррупцией".
Как сообщалось, даже в Офисе президента считают, что Артем Сытник не имеет права возглавлять антикоррупционное ведомство государства.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости