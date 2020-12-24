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После критики Офис президента исправил новость о "Большом строительстве"

В Офисе президента заявили, что противоречий в новости об опросе не видят

сегодня, 17:00
Автор:

Станислав Молчанов

Офис президента исправил информацию о соцопросе фонда Демократические инициативы по программе Большое строительство после критики со стороны социологов. Об этом сообщает "Лига. Нет".

После критики Офис президента исправил новость о "Большом строительстве"

Фото из открытых источников

Ранее в новости на сайте президента говорилось, что в опросе Деминициатив 93% назвали строительную программу президента Владимира Зеленского главным позитивным событием прошедшего года. Теперь там указана уточненная формулировка из опроса: "программу Большое строительство назвали событием года 11,3% опрошенных, из них 93% оценили его как позитивное".

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что и в опросах группы Рейтинг и КМИС, и в опросе Деминициатив большинство украинцев поддерживает инфраструктурные инициативы.

"Результаты подтверждают, что Большое строительство вошло в ТОП-5 событий года (учитывались как негативные, так и позитивные события). И именно президентская программа была определена украинцами как наиболее позитивное событие года. Не вижу никаких противоречий", – заявил Тимошенко.

Ранее "Комментарии" сообщали, какие результаты показал проект "Большое строительство".


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Источник: https://news.liga.net/politics/news/manipulyatsiya-oprosom-deminitsiativ-ofis-prezidenta-ispravil-novost-protivorechiy-ne-vidit
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