После критики Офис президента исправил новость о "Большом строительстве"

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Станислав Молчанов
Офис президента
исправил информацию о соцопросе фонда Демократические инициативы по программе
Большое строительство после критики со стороны социологов. Об этом сообщает "Лига.
Нет".
Фото из открытых источников
Ранее в новости
на сайте президента говорилось, что в опросе Деминициатив 93% назвали
строительную программу президента Владимира Зеленского главным позитивным
событием прошедшего года. Теперь там указана уточненная формулировка из опроса:
"программу Большое строительство назвали событием года 11,3% опрошенных,
из них 93% оценили его как позитивное".
Замглавы ОП
Кирилл Тимошенко заявил, что и в опросах группы Рейтинг и КМИС, и в опросе
Деминициатив большинство украинцев поддерживает инфраструктурные инициативы.
Ранее "Комментарии"
сообщали, какие результаты показал проект "Большое
строительство".
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