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Порошенко проиграл суд по делу о разделе имущества с супругой – нет предмета спора – решение суда

Порошенко не удастся избежать санкций: суд закрыл дело о разделе его имущества с супругой - СМИ

сегодня, 17:34
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Недилько Ксения

Народный депутат Петр Порошенко фактически проиграл суд о разделе имущества по иску его супруги Марины. Соответствующее решение принял Крыжопольский районный суд Винницкой области, закрыв производство по этому делу и таким образом не позволив супругам обойти санкции.

Порошенко проиграл суд по делу о разделе имущества с супругой – нет предмета спора – решение суда

Петр и Марина Порошенко

"Закрыть производство по делу за отсутствием предмета спора", — говорится в резолютивной части определения суда, пишет "Экономическая правда" .

Во время заседания суд приобщил к делу уведомление Министерства юстиции о примененных санкциях в отношении Петра Порошенко. Его адвокат Илья Новиков также признал, что судебное дело связано с наложением санкций.

Напомним, в феврале 2025 года в ряд олигархов, в том числе и в Порошенко, были введены санкции. Основанием для этого стали его действия в ущерб государственным интересам Украины и возбуждено уголовное дело в отношении государственной измены.

27 марта 2025 года Марина Порошенко подала иск в Крыжопольский райсуд Винницкой области о разделе имущества стоимостью более 17,1 млрд грн (около полумиллиарда долларов). Она требует вернуть произведения русских художников, а также отсудить акции ПАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал" и другое имущество мужчины.

Эксперты расценили этот иск как попытку обойти закон и вывести активы из-под санкций. И отмечали, что Порошенко рискуют получить обвинения в мошенничестве, пытаясь через суд поделить имущество, не имея реального спора между супругами.                                                                                                                                                                                                                                    



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