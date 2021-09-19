Порошенка обозвали нецензурным словом во время его выступления в Днепре

У субботу, 18 сентября, в Днепре провели традиционное мероприятие Kulish Fest ("Кулиш-фест") для участников АТО и ООС. Такие мероприятия ежегодно проходят в разных городах Украины. Об этом сообщает сайт "Факты".

Петр Порошенко выступил перед ветеранами АТО/ООС, фото изоткрытых источников

Мероприятие проводили в днепровском парке "Зеленый Гай". Известно, что на Kulish Fest приехал экс-президент Петр Порошенко, который сейчас является народным депутатом от политической партии "Европейская Солидарность".

Однако, его выступление пытались сорвать люди в военной форме, которые выкрикивали неприятные слова в его адрес. Известно, что активисты и ветераны якобы таким образом выразили недовольство приездом пятого президента. Пока политик рассказывал о своих достижениях на посту президента Украины, люди скандировали кричалку: "Ты не гетьман, ты — ху*ло!".

Кричалку поддержали многие присутствующие. Хотя, что именно это были за люди, есть несколько версий. Одна из версий, что активисты и ветераны действительно высказали таким образом все, что думают об экс-главнокомандующем. Другая версия — это была проплаченная акция, чтобы сорвать выступление экс-президента.



"Вчера Петр Порошенко приехал в Днепр, но что-то пошло не так… На выступление экс-президента пришли ветераны и активисты и четко показали, что думают о действиях Порошенко", — говорится в тексте.

На опубликованном видео группа лиц, как в военной форме, так и в гражданской одежде, скандируют кричалку.



Петр Порошенко прокомментировал инцидент. По его словам, это все провокации от тех, кто его боится.

"Нас не остановят никакие провокации Банковой, которая нас боится", — заявил Порошенко.

Напомним, что инициатива проведения "Кулиш-фестов" пренадлежит волонтеру и музыканту, лидеру группы "Широкий лан" Ярославу Бойко, а также членам партии "Европейской Солидарности" и ветеранам военных действий на востоке страны.





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