Помощник Путина заткнул рот россиянам: чего требует

Помощник российского правителя Владимира Путина Владимир Мединский потребовал от населения РФ не учить российскую верхушку, как управлять страной. Не занимающиеся профессионально политикой и государственным управлением россияне не должны высказываться о вещах, в которых они не разбираются, считает скандальный историк. Об этом 30 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российское информагентство РБК.

Мединский запретил россиянам критиковать российских политиков и власть: не доросли еще. Фото: Википедия

Дилетанты не должны объяснять властям, как тем лучше исполнять свои обязанности, потому что управленец — это профессия, которой "надо посвятить жизнь и, по крайней мере, быть глубоко в теме процесса", чтобы иметь право давать советы, пояснил Мединский россиянам.

Помощник Путина также пожаловался, что в России после начала войны с Украиной появилось много людей, в том числе деятелей культуры, которые начинают "учить правительство и президента, как страной руководить". Мединский заявил, что ему от этого "смешно".

По словам историка, если он станет давать рекомендации, как, к примеру, вести дела в редакции издания, то это "ничего, кроме раздражения, не вызовет".

"Я исхожу из того, что люди должны заниматься профессионально тем, что они знают и умеют, чему они учились и в чем они разбираются", — подчеркнул помощник Путина.

Мединский также напомнил, что в России нет полной свободы слова, как на Западе, существует лишь "относительная". Он объяснил это войной против Украины.

Портал "Комментарии" сообщал, что в России хотят переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский. Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Историк аргументировал переименование тем, что РФ "осваивала залив с древнейших времен", а значит, новое название будет "исторически справедливым". Историк сослался на прецедент — решение президента США Дональда Трампа, который в январе переименовал Мексиканский залив в Американский. Мягков считает, что логично было бы, чтобы топоним назывался "Санкт-Петербургский залив" или "залив Санкт-Петербурга". Такое заявление он сделал на презентации исследования "Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии".