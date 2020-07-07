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Эксклюзив Пользователи "Комментариев" определили самого влиятельного и опасного украинского олигарха

Между Игорем Коломойским и Ринатом Ахметовым борьба длилась до последнего

сегодня, 14:20
Автор:

Владимир Лавский
Пользователи "Комментариев" определили самого влиятельного и опасного украинского олигарха

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Портал "Комментарии" на своей новой рейтинговой платформе RATINGS:Comments.UA провел масштабный опрос, чтобы определить, кого из отечественных олигархов украинцы не любят больше всего. Победу с показателем в 43,79% одержал основатель крупнейшей в Украине промышленно-финансовой группы "Приват" Игорь Коломойский. Полностью с результатами голосования можно ознакомиться здесь. 

Вторым, уступив менее трех процентов, стал основатель "System Capital Management", владелец футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов. Тройку нелюбимых украинцами олигархов закрыл пятый президент страны, частично владелец фабрики "Рошен" Петр Порошенко. За него проголосовало 9,73% пользователей портала "Комментарии". 

Спасибо всем, кто принимал участие в голосовании! Впереди нас ждет еще много интересных интерактивов, которые помогут нам узнать мнение простых украинцев о ситуации в стране. 

Напомним, ранее "Комментарии" провели опрос "Кто самый эффективный президент Украины?", победу в котором одержал Петр Порошенко с результатом в 48,7%. 



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