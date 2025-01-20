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Покровительство Банковой: в Раде возмущены командировкой Безуглой в НАТО

"Евросолидарность" требует объяснить, на каком основании "торпеда" оказалась в Брюсселе

сегодня, 14:39
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Николай Лисицын

Депутаты Верховной Рады Украины пытаются понять, как их коллега Марьяна Безуглая оказалась в украинской парламентской делегации, отправившейся в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе (Бельгия). Об этом порталу "Комментарии" стало известно 20 января из заявления фракции "Европейская солидарность". Там заявили о манипуляциях руководства ВР при формировании делегации для участия в Парламентском Совете "Украина – НАТО".

Покровительство Банковой: в Раде возмущены командировкой Безуглой в НАТО

Безуглая критикует НАТО, в Раде критикуют Безуглую и руководство парламента. Фото: Марьяна Безуглая / Facebook

В "ЕС" считают, что Безуглая вошла в состав делегации "при непонятных обстоятельствах". Там отметили, что парламентская делегация традиционно состоит из представителей официальной делегации ПА НАТО с участием делегированных членов фракций и групп, также по должности в делегацию включаются первый заместитель председателя ВР и главы комитетов иностранных дел и евроинтеграции.

Безуглая на данный момент — внефракционный депутат. Ранее она была включена в состав делегации как представитель депутатской фракции "Слуга Народа", но давно вышла из СН, напомнили в "Евросолидаорности". А внефракционные депутаты, по информации "ЕС", не делегировали Безуглую в состав ПА НАТО.

"Следовательно, ее присутствие в делегации свидетельствует о том, что она сохраняет влияние на руководство ВР и фракции СН, а также имеет высокое покровительство на Банковой, где давно решают, кого из депутатов выпускать за границу, а чьи командировки блокировать", — сказано в заявлении.

"Евросолидарность" потребовала от руководства Рады предоставить документы, на основе которых Безуглая включена в делегацию.

"Требуем от руководства ВР прекратить манипулировать своими полномочиями и подыгрывать Банковой в дискредитации парламента. Не стоит превращать в абсурд работу украинской делегации в НАТО, устраивая примитивные провокации, поскольку именно от НАТО зависит безопасность Украины. Это не то место, куда нужно запускать торпеды", — резюмировали в ЕС, намекнув на прозвище Безуглой.

Как писал портал "Комментарии", Безуглая, известная своей критикой военного руководства Украины, в ходе своей командировки в Брюссель уже успела высказаться и по поводу НАТО.

"Сказала в НАТО, что если мы будем продолжать в духе вежливых разговоров с обеих сторон "поддерживаем — реформируемся", то никто не выживет. Нужен честный диалог, глубокая трансформация как НАТО, так и сил обороны Украины", — написала нардепка в соцсетях 20 января.



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Источник: https://t.me/officialeurosolidarity/13826
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