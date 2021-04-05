Под угрозой санкций: какие партии в Украине могут быть запрещены из-за пророссийской деятельности

Есть вероятность, что в Украине в ближайшее время ряд партий попадут под запрет из-за пророссийской деятельности? Кто и почему может попасть под удар? Были ранее подобные прецеденты? Ситуацию для издания "Комментарии" прояснил политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожный.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Кажется, что заседание СНБО стали (а самое главное, что и продолжат) ключевыми в системе осуществления реальной политики. С утолением дыхания ключевые политические игроки ожидают решения СНБО, а электорат прислушивается к подробностям этих решений в ожидании справедливости, о которой мечтают все 30 лет независимости. Общество настолько утомленное, что и решение политического характера воспринимаются и легитимируются всем обществом как законные и юридически обоснованы. Конечно, в этом кроется ряд опасностей. Простые решения нередко имеют непростые последствия. И эти угрозы должны просчитать прежде всего те, кто инициирует санкции. И сколько бы ни рассуждали о последствиях, заседание СНБО является фактором, который уже кардинально меняет политический ландшафт. Собственно не вызвало бы удивления, если бы СНБО начала процесс закрытия пророссийских партий. Тем более, что этот процесс перманентно продолжается с переменным успехом все 30 лет независимости", — подчеркивает Юрий Подорожный.

По его словам, если учитывать пророссийские КПСС и КПУ, которые были у всех на слуху, то стоит вспомнить, что в 2014 году Минюст инициировал запрет "Русского блока" и "Русского единства".

"Помнится, что тогда даже пророчили обострения в обществе, но отношение украинцев к партиям независимо от спектра политических идеологий крайне негативное, что, кажется, закрытие любой политической силы будет приветствоваться большинством общества. Конечно, когда речь идет о пророссийских партиях, на ум приходит ОПЗЖ и партия Шария. Другие, вроде партии "Наши" Евгения Мураева, вряд ли стоит вспоминать по причине ничтожного рейтинга и еще более жалкой поддержки, — рассуждает эксперт. — По крайней мере именно так их позиционируют в СМИ. Да и сами они ведут политику от откровенного заигрывания к пропаганде российских идеологем и концепций, очевидно отрабатывая средства Кремля. Ну не на самом же деле они настолько нелепы, чтобы верить в идеи русского мира".

С партией Шария все понятно, считает представитель Украинского центра общественного развития.

"Это — отработанный материал. Напомню, что Анатолий Шарий активно поддерживал президента Зеленского во время избирательной кампании, но сегодня такая поддержка не нужна ни Шарию, ни тем более Зеленскому. Поэтому, если то, что называется партия Шария, попадет под санкции, будут приветствовать кажется не только Украина, а даже Соловьев со Скабеевой. Хотя бы потому, что им будет о чем говорить несколько программ", — объясняет Юрий Подорожный.

Другое дело, считает он — это ОПЗЖ.

"Это политический тяжеловес, парламентская партия, которая до недавнего времени получала первые места в политических рейтингах. Однако, эти рейтинги оказались мыльными пузырями, — говорит политтехнолог. — Первые санкции СНБО против главы партии Медведчука не вызывали никакой заметной реакции от поклонников, а в самой партии некоторые ее ключевые игроки, как мне кажется, откупорили шампанское. И не "Советское", а какой-то "Дом Переньон", который держали в серванте минимум на 8-е марта. Конечно, у президента Зеленского есть шанс разбить пророссийский политический лагерь, но выгодно ли с политической точки зрения это президенту сейчас — остается большой вопрос. Поэтому, вряд ли глава СНБО Владимир Зеленский будет инициировать удар по этой партии, а правильнее сказать по определенной группе в ОПЗЖ, которая набирает все больший вес в Офисе президента".

Напомним, эксперты подвели итоги заседания СНБО и рассказали, к чему приведет наступление на контрабандистов.

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