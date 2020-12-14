По делам Кличко против Гончарука и Богдана решений суда до сих пор нет - Тананакин

Еще в сентябре 2019-го городской голова Киева Виталий Кличко обратился в Окружной административный суд г. Киева с исками к Премьер-министру Алексею Гончаруку, Кабинету Министров Украины и руководителю Офиса президента Андрею Богдану за попытки принять решение о его увольнении с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Фото: slovoidilo.ua

В иске к премьер-министру Алексею Гончаруку и Кабинету Министров Украины Виталий Кличко просит признать противоправным представления правительства к Президенту Украины об увольнении и требует отменить соответствующее предложение Кабмина, как незаконное, учитывая то, что в соответствии с законодательством, только Киевской городской голова может быть председателем Киевской городской государственной администрации и такие полномочия отдельному прекращению не подлежат.

Иск Виталия Кличко против тогдашнего руководителя Офиса президента Андрея Богдана обоснован тем, что Богдан превысил свои полномочия, когда обратился с письмом-предложением и инициировал перед Кабинетом Министров Украины вопрос о необходимости увольнения Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Согласно информации, размещенной на портале "Судебная власть" и официальном сайте Окружного административного суда г. Киева, по иску к Алексею Гончаруку и Кабинету Министров Украины (дело № 640/18536/19), суд завершил подготовительное производство и назначил дело к судебному рассмотрению на 1 апреля 2020 года. Любая информация о дальнейшем движении данного дела и результатах его рассмотрения отсутствуют.

Аналогичная ситуация сложилась и с иском столичного головы к Андрею Богдану. Из данных, которые можно найти в открытом доступе, следует, что 17 октября 2019 суд открыл производство и решил осуществлять рассмотрение дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон. Сведения о принятом решении по существу исковых требований в Едином государственном реестре судебных решений отсутствуют.

Как сообщил нашему корреспонденту адвокат Виталия Кличко Александр Тананакин : "По состоянию на декабрь 2020 года, решение по данным делам судом не принято. Возможно это связано с большой нагрузкой на суд и ситуацией, которая сложилась в результате пандемии коронавируса. Хотя, в настоящее время, ни господин Гончарук, ни господин Богдан уже не занимают свои должности, это не является основанием для избегания ответственности за свои действия, которые, по моему мнению, не соответствовали требованиям закона. Считаю, что рано или поздно суд предоставит им свою оценку".

Как сообщалось, Виталий Кличко одержал победу в первом туре местных выборов 25 октября 2020 года и был в третий раз избран мэром города Киева.



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