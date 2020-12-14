По делам Кличко против Гончарука и Богдана решений суда до сих пор нет - Тананакин

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в сентябре 2019-го городской голова Киева Виталий Кличко обратился в Окружной
административный суд г. Киева с исками к Премьер-министру Алексею Гончаруку,
Кабинету Министров Украины и руководителю Офиса президента Андрею Богдану за
попытки принять решение о его увольнении с должности главы Киевской городской
государственной администрации.
Фото: slovoidilo.ua
В
иске к премьер-министру Алексею Гончаруку и Кабинету Министров Украины Виталий
Кличко просит признать противоправным представления правительства к Президенту
Украины об увольнении и требует отменить соответствующее предложение Кабмина,
как незаконное, учитывая то, что в соответствии с законодательством, только
Киевской городской голова может быть председателем Киевской городской
государственной администрации и такие полномочия отдельному прекращению не
подлежат.
Иск
Виталия Кличко против тогдашнего руководителя Офиса президента Андрея Богдана
обоснован тем, что Богдан превысил свои полномочия, когда обратился с
письмом-предложением и инициировал перед Кабинетом Министров Украины вопрос о
необходимости увольнения Кличко с должности главы Киевской городской
государственной администрации.
Согласно
информации, размещенной на портале "Судебная власть" и официальном сайте
Окружного административного суда г. Киева, по иску к Алексею Гончаруку и Кабинету Министров Украины (дело № 640/18536/19), суд
завершил подготовительное производство и назначил дело к судебному рассмотрению
на 1 апреля 2020 года. Любая информация о дальнейшем движении данного дела и
результатах его рассмотрения отсутствуют.
Аналогичная
ситуация сложилась и с иском столичного головы к Андрею Богдану. Из данных, которые можно найти в открытом доступе,
следует, что 17 октября 2019 суд открыл производство и решил осуществлять
рассмотрение дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления
(вызова) сторон. Сведения о принятом решении по существу исковых требований в
Едином государственном реестре судебных решений отсутствуют.
Как сообщалось, Виталий Кличко одержал победу в первом туре местных выборов 25 октября 2020 года и был в третий раз избран мэром города Киева.
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