Плевок в лицо защитникам: у "контракта с ВСУ за миллион" сразу появились хейтеры

Появление супервыгодного контракта для привлечения в ВСУ молодежи в возрасте 18-24 лет выглядит тотальной несправедливостью по отношению к остальным украинцам, защищающим страну. Об этом 11 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко. Особое возмущение нардепа вызвал факт, что срок службы для "молодых" четко ограничен одним годом, в то время как остальные защитники служат практически бессрочно, а закон о демобилизации власть забалтывает и затягивает.

Гончаренко указал на то, что молодежь 18-24 лет получает такие условия, которые никому другому из защитников Украины и не снились. Фото: ОК "Юг"

"Я считаю, что это полностью и полностью абсурдная идея. Наше общество разделилось на гражданских и военных, на ТЦК и мобилизованных. Теперь еще одна линия разделения — контрактники до 25 лет и все остальные военные", — отметил депутат.

Он видит несправедливость практически по каждой позиции контракта.

"Почему не дают никаких бонусов добровольцам? Почему здесь дают миллион гривен и довольствие, а мобилизованным нет? Почему здесь демобилизация, а ни у кого больше нет? Почему ребята, служащие три и более года, получают отказы в е-Осели, а здесь будет ноль процентов для всех? Почему нынешние контрактники еще не получили свои 100 тысяч, а здесь будут давать миллион?", — взывает Гончаренко.

Он подчеркивает, что эти условия по указанию президента Украины Владимира Зеленского "написали меньше, чем за месяц" и уже открыли прием заявок. А законопроект о сроках службы для всех (то есть, о демобилизации) скоро уже год, как обещали подготовить — и по нему нет никакого движения.

"Такие условия – тотальная несправедливость. И плевок в лицо всем, кто защищает страну 3+ года. Чтобы все это реально работало, нужно было делать одинаковые для всех мотивирующие условия еще в 2022 году", — подытожил Гончаренко.

Портал "Комментарии" сообщал, что 11 февраля Минобороны Украины презентовало сайт для подачи заявок на контракт с ВСУ, чтобы привлечь украинцев в возрасте 18-24 лет.

В Минобороны уточнили, что каждому предложен контракт на 1 млн грн. (200 тыс. грн сразу при подписании контракта и 800 тыс. грн выплат двумя частями на время действия контракта)

Дополнительно выплачивается до 120 тыс. грн/месяц + доплаты за боевые задания. Таким образом, за год контрактник может заработать до 2 млн грн. и, вероятно, даже больше.

Также предлагается:

Выбор части и специальности;

Компенсация жилья в течение службы;

Медицинское обеспечение + стоматология и зубопротезирование;

Ипотека 0.0% годовых после окончания контракта ("е-оселя")

Бесплатный проезд и коммунальные льготы;

Обучение в учебных заведениях в пределах квот на средства государства, после окончания контракта;

Право на выезд за границу после 1 года службы;

Возможность самостоятельно выбрать место прохождения ВЛК.

Сейчас на сайте указаны семь бригад ВСУ, из которых новобранец может выбрать себе место службы. Все это — элитные боевые подразделения.