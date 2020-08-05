Пальчевский - Баканову: "Жду извинений"

Лидер партии "Победа Пальчевского" и частый гость политических ток-шоу Андрей Пальчевский обратился к главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с требованием принести извинение за инициативу вызвать его на допрос по надуманному уголовному делу по обыскам в лабораториях Евролаб. Об этом политический активист заявил в эфире программы на канале NewsOne.

Так, политик заметил, что на сегодня украинская власть в новых лицах продолжает стратегию всех предшественников по отношению к неугодным ей оппонентам.

"Это у нас любимая тактика: президенты приходят и уходят, а тактика властей всегда одна и та же. Начать какое-то дело и подвесить его. Я уже обращаюсь к Баканову, он наверно уже скоро дослужится до старшего лейтенанта. Но когда ему будут вручать новые погоны, один человек, который его не поздравит, это буду я. Я все жду извинений от него, и от прокурора, который следит за исполнением закона", - указал Пальчевский.

Также он добавил, что против него ведется активная информационная кампания перед местными выборами, чтобы дискредитировать честное имя и обвинить во всех грехах.

"Тем не менее, чем больше в тебя летит от этих "дерьмометателей", тем выше становится твоя узнаваемость", - заключил Пальчевский с присущим ему оптимизмом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что об Андрее Пальчевском появилась информация в СМИ, мол, он размещает политическую "чернуху".

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