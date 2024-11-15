Отставка главнокомандующего Сырского: что об этом говорят в ВСУ

Генерал ВСУ и экс-заместитель командующего Сил Специальных Операций Сергей Кривонос в эфире канала КИЕВ24 заявил, что народного депутата Марьяну Безуглую используют для проверки настроений в обществе.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Именно Марьяна Безуглая является конкретным триггером, который определяет все существующие проблемы", — добавил Кривонос.

Он отметил, что она обвиняет Сырского в том, что в ВСУ до сих пор остается "совок".

"Человек, который родился за три года до распада Советского союза, рассказывает, какой он совок и в чем он заключается. Так вот эти проблемы, которые есть в Вооруженных Силах – это абсолютно не совок. Это проблемы 2000-х годов, украинской "бумажной" армии, которые благодаря бездействию наших предыдущих руководителей мы получили", — отметил Кривонос.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

"Клоун против воина": Безуглая набросилась не только на Сырского, но и на Зеленского

"Кратко о дальнейшем развитии ситуации со Стерненко и Сырским: клоун против воина, и воин здесь — не тот, кто в погонах", — так охарактеризовала ситуацию со Стерненко одиозная народная депутат Марьяна Безуглая, сообщает портал "Комментарии".

По ее убеждению, все инновации в армию приносят гражданские или мобилизованные гражданские, тогда как управляющие кадровые только мешают, воспринимают гражданских как второсортных и прямо вредят тупыми решениями и нежеланием меняться.

"Олицетворением отсталого, мстительного и упрямого рабовладельца является наш Главнокомандующий ВСУ, который, по сути, работает на врага", — написала она на своей странице в Facebook. Она убеждена, что путь к победе возможен только при превращении ВСУ в современную корпорацию с мощной аналитической составляющей, где эффективность каждого элемента просчитывается, ценится жизнь гражданина, снят барьер между гражданским и военным.

"ВСУ должны стать "корпорацией национального сопротивления" — тем, что 90% кадровых полковников и генералов не только не способны создать, но даже осознать. При полном агрессивном отсутствии желания у генералов управленческую и кадровую революцию мог бы осуществить Президент, но его промедление с решениями обращает маховик истории против нас. Каждый день", — сказала она.