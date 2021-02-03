Одесский активист Демьян Ганул: «Борис Кауфман должен быть обвинен в госизмене за помощь боевикам ДНР»

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Станислав Молчанов
Активист и общественный
деятель Демьян Ганул заявил, что одесский бизнесмен Борис Кауфман активно
поддерживает боевиков в непризнанной республике "ДНР".
Борис Кауфман. Фото: t.me/insider
У себя в Telegram-канале Ганул опубликовал видео, на котором бойцы
так называемой "ДНР" благодарят Кауфмана за финансирование и публичную
поддержку.
Демьян Ганул
считает, что этим случаем немедленно должны заинтересоваться в СБУ.
Это уже не первый
случай, когда Кауфмана обвиняют в том, что он помогает боевикам. Накануне
Рождества в сети появились фото детских подарков с поздравлением от этого же
олигарха, которые якобы распространялись на неподконтрольной территории. Об
этом тогда сообщил
начальник штаба Национального корпуса Максим Жорин.
Кроме того, ранее
Демьян Ганул также публиковал фото со
встречи представителей Одесской мэрии во главе с Геннадием Трухановым с Борисом
Кауфманом.
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