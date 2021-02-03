logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.02.2021

BTC/USD

36432.67

ETH/USD

1543.96

LTC/USD

149.91

НБУ 03.02.2021

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.95

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика Скандалы Одесский активист Демьян Ганул: «Борис Кауфман должен быть обвинен в госизмене за помощь боевикам ДНР»
commentss НОВОСТИ Все новости

Одесский активист Демьян Ганул: «Борис Кауфман должен быть обвинен в госизмене за помощь боевикам ДНР»

Активист считает, что действия Кауфмана должны изучить правоохранители

сегодня, 16:30
Автор:

Станислав Молчанов

Активист и общественный деятель Демьян Ганул заявил, что одесский бизнесмен Борис Кауфман активно поддерживает боевиков в непризнанной республике "ДНР".

Одесский активист Демьян Ганул: «Борис Кауфман должен быть обвинен в госизмене за помощь боевикам ДНР»

Борис Кауфман. Фото: t.me/insider

У себя в Telegram-канале Ганул опубликовал видео, на котором бойцы так называемой "ДНР" благодарят Кауфмана за финансирование и публичную поддержку.

"Вы помогли нам не только словом, но и делом", — заявили террористы.

Одесский активист Демьян Ганул: «Борис Кауфман должен быть обвинен в госизмене за помощь боевикам ДНР» - фото 2

Демьян Ганул считает, что этим случаем немедленно должны заинтересоваться в СБУ.

"Исходя из видео, можно уверенно утверждать, что Кауфман готовит почву в недореспубликах. Вполне возможно, что его бизнес-интерес касается угольной промышленности. Но все бы ничего, если бы не седьмой год войны с РФ, которая оккупировала часть украинского Донбасса. В поддержке Кауфманом террористов усматривается государственная измена, которую должны расследовать работники СБУ", – написал Ганул.

Это уже не первый случай, когда Кауфмана обвиняют в том, что он помогает боевикам. Накануне Рождества в сети появились фото детских подарков с поздравлением от этого же олигарха, которые якобы распространялись на неподконтрольной территории. Об этом тогда сообщил начальник штаба Национального корпуса Максим Жорин.

Кроме того, ранее Демьян Ганул также публиковал фото со встречи представителей Одесской мэрии во главе с Геннадием Трухановым с Борисом Кауфманом.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/insiderUKR/11144
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ