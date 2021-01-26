Новый начальник Одесской ГАСИ ездит на незадекларированном BMW X5 — СМИ

11 января, в Одессу был назначен новый начальник Государственной архитектурно-строительной инспекции — Александр Николаевич Кифряк. Об этом сообщает местное издание OdNews.

Одесский чиновник ездит на незадекларированном BMW. Фото иллюстративное из открытых источников

Как информирует издание, новый начальник ГАСИ ездит на незадекларированном BMW X5 и с микроавтобусом охраны. Цена этой машины на рынке начинается от 40 000$ и достигает 110 000$ за новую. По официальным данным в декларациях чиновника у него есть только Skoda Octavia A5 2007 года выпуска.









Также сообщается, что вместе с Кифряком в Одессу переехал и его коллега – главный инспектор Владимир Манилич.

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