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Новый начальник Одесской ГАСИ ездит на незадекларированном BMW X5 — СМИ

В официальной декларации чиновник среди транспорта указал лишь Skoda Octavia

сегодня, 19:38
Автор:

Станислав Молчанов

11 января, в Одессу был назначен новый начальник Государственной архитектурно-строительной инспекции — Александр Николаевич Кифряк. Об этом сообщает местное издание OdNews.

Новый начальник Одесской ГАСИ ездит на незадекларированном BMW X5 — СМИ

Одесский чиновник ездит на незадекларированном BMW. Фото иллюстративное из открытых источников

Как информирует издание, новый начальник ГАСИ ездит на незадекларированном BMW X5 и с микроавтобусом охраны. Цена этой машины на рынке начинается от 40 000$ и достигает 110 000$ за новую.  По официальным данным в декларациях чиновника у него есть только Skoda Octavia A5 2007 года выпуска.

Новый начальник Одесской ГАСИ ездит на незадекларированном BMW X5 — СМИ - фото 2


Новый начальник Одесской ГАСИ ездит на незадекларированном BMW X5 — СМИ - фото 3

Также сообщается, что вместе с Кифряком в Одессу переехал и его коллега – главный инспектор Владимир Манилич.


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Источник: https://od-news.com/2021/01/26/v-odesskoj-oblasti-nenasytnost-chinovnika-grozit-skandalom/
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