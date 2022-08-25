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Нотариус помог компании, которую связывают с Корбаном, получить землю под застройку на набережной Днепра , - блогер

Как сказано в решении суда, который в последствии вынес запрет на это строительство, нотариус по имени Наталья Кошляк в нарушение закона, без торгов по продаже права аренды, заверила договор аренды на землю

25 августа 2022, 16:05
Автор:

Станислав Молчанов
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ООО "ГК Істейт", которую связывают с Геннадием Корбаном, в апреле 2021 года получила под многоэтажную застройку участок на набережной Днепра. Как сказано в решении суда, который в последствии вынес запрет на это строительство, ничтожный договор аренды заверила нотариус Наталья Кошляк. Об этом написал на своей странице в фейсбук политический консультант Владимир Макаровский, отметив, что она является женой Михаила Кошляка, задержанного по делу Корбана в 2015 году.

Нотариус помог компании, которую связывают с Корбаном, получить землю под застройку на набережной Днепра , - блогер

Геннадий Корбан. Фото -BBC News Україна

Нотариус помог компании, которую связывают с Корбаном, получить землю под застройку на набережной Днепра , - блогер - фото 2

"Рейдерские захваты земли Корбаном продолжаются, несмотря на то, что Президент лишил его гражданства. В апреле 2021 ООО "ГК Істейт", которую связывают с Геннадием Корбаном, чудесным образом получила под многоэтажную застройку участок прямо на набережной Днепра. Как сказано в решении суда, который в последствии вынес запрет на это строительство, "волшебной феей" Корбана оказалась нотариус по имени Наталья Кошляк. Она в нарушение закона, без торгов по продаже права аренды, заверила договор аренды на землю.  Наталья – жена днепровского криминального авторитета Миши Кошляка, фигуранта десятков скандалов, связанных с рейдерскими захватами, похищениями людей, вымогательством, криминальными разборками и т.п. В частности, СБУ задерживала Кошляка по делу об убийстве офицера СБУ Мандзика в 2015. И при этом Кошляк – большой друг Корбана и Филатова, поэтому является куратором Муниципальной варты Днепра. А еще этот интересный человек — депутат Днепропетровского облсовета от "ОПЗЖ". Его дочь недавно заявила, что война в Украине произошла потому, что здесь притесняли русскоязычных, и что поэтому она не будет переходить на украинский язык", — написал Владимир Макаровский. 

Однако по его словам, несмотря на запрет суда, ООО "ГК Істейт" продолжает незаконное строительство на набережной Днепра. 

"Есть надежда, что лишение Корбана гражданства – это первый звонок, что его фигура попала под пристальное внимание властей, в частности, правоохранительных органов. Возможно, скоро незаконное строительство таки остановят, а виновных призовут к ответу", — отметил блогер.  

Как сообщали ранее "Комментарии", дочь соратника мэра Днепра Филатова Михаила Кошляка спровоцировала "языковой" скандал. Елизавета Кошляк заявила в своем instagram о "притеснениях русскоязычных" и прибегла к нецензурной брани, подчеркнув, что не будет переходить на украинский язык. 




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