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Не путать с оральным сексом: Чернышов научил народ правильно называть свое министерство – его высмеяли

Название Миннацединство утверждено постановлением Кабмина Украины

28 января 2025, 17:03
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Николай Лисицын

Вице-премьер-министр – министр национального единства Украины Алексей Чернышов сообщил, что в январе на заседании правительства утвердили Положение о Министерстве национального единства Украины, которое было создано еще в 2024 году. Об этом сообщает портал "Комментарии". Особый акцент Чернышов сделал на том, что для ведомства выбрано и утверждено постановлением Кабмина официальное сокращенное название — Миннацединства.

Не путать с оральным сексом: Чернышов научил народ правильно называть свое министерство – его высмеяли

Чернышов отметил как важный момент, что его министерство сокращенно надо называть Миннацединства и никак иначе. Фото: Facebook / Алексей Чернышов

"Рад сообщить, что мы сделали еще один важный шаг, который позволит активно реализовывать наши инициативы. Этот документ (Положение) определяет основные полномочия и компетенции нашего ведомства. Работаем дальше над тем, чтобы каждый гражданин, где бы он ни находился, чувствовал себя частью сильной и единой Украины", — отметил вице-премьер.

По его словам, утверждение положения о министерстве позволит более системно заниматься вопросами интеграции, социальной адаптации, сохранения национальной идентичности украинцев, временно находящихся за границей. А также – формированием условий для их добровольного возвращения.

Кроме того, добавил министр, правительство одобрило создание Агентства национального единства – ключевой структуры, которая поможет реализовать инициативы по взаимодействию с украинским сообществом и общественными организациями в странах пребывания.

"Из важного также добавлю, что постановлением определено и сокращенное название министерства — Миннацединства. Прошу представителей СМИ обратить на это внимание", — написал Чернышов и поставил смайлик.

"Комментарии" поясняют, что сокращение "Минед", созвучное с одним из обозначений орального секса, новому ведомству в соцсетях придумали задолго до появления министерства (когда его создание только было анонсировано) и очень потешались. В том числе словечко смаковали журналисты. Оно появилось по аналогии с обозначениями "Минсоц", "Минюст" и так далее.

Как показала реакция под постом с просьбой Чернышова, от народного обозначения в соцсетях так просто не откажутся. Чиновника высмеяли, обвинили в попытках цензуры и назвали "министром Минеда".

Не путать с оральным сексом: Чернышов научил народ правильно называть свое министерство – его высмеяли - фото 2

"Будьте проще, ближе к тому, как Вас видит народ — Минед и минедчики, и Вы министр Минеда", "Минед" было лучше", "А чем вам Минед не угодил?" — пишут в комментариях.

Не путать с оральным сексом: Чернышов научил народ правильно называть свое министерство – его высмеяли - фото 3

"Комментарии" напоминают, что 3 декабря 2024 года Верховная Рада назначила Алексея Чернышова на должность вице-премьер-министра – министра национального единства Украины. В рамках этой должности Кабмин также переименовал Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства. 23 декабря Чернышов презентовал рабочую концепцию нового министерства, в рамках которой предусмотрено создание Агентства национального единства. Чернышов отметил, что Миннацедности работает над законопроектом о национальном единстве и разработкой цифровой платформы Unity App.



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Источник: https://www.facebook.com/oleksiy.chernyshov/posts/pfbid06SF8kCHGMBVEmoandD6qixjA9xbKW12Jk9tachWpy6pjpNRabVo5euW4wwYEirSbl?locale=ru_RU
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