"Не имеют права носить звание депутатов". Тимошенко и Стефанишина рассорились из-за марихуаны (Видео)

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Андрей Ройко
Народные депутаты от фракций "Батькивщина" и "Голос" Юлия Тимошенко и Ольга Стефанишина поссорились перед камерами журналистов. Конфликт произошел сегодня вечером в стенах парламента после провала голосования в первом чтении за законопроект №5596, направленный на легализацию медицинского каннабиса. Одним из его авторов была именно представительница "Голоса".
Скриншот из видео конфликта Тимошенко и Стефанишиной
Стефанишина вмешалась в пресс-конференцию Юлии Тимошенко, обвиняя ее в провале голосования и "лжи", не давая общаться с журналистами. Лидер "Батькивщины" в свою очередь просила ее не мешать и интересовалась личностью оппонента. Ольга Стефанишина дважды отводила руку Тимошенко, требуя не трогать ее, трижды перебивая разговор Юлии Владимировны с представителями СМИ.
Узнав, кто перед ней, нардеп от "Батькивщины" коснулась личности Юлии Стефанишиной и ее партии, объясняя, чем вызвано такое поведение ее оппонентки.
Далее Юлия Владимировна, резюмируя, заверила, что сейчас онкобольные украинцы получают без проблем наркотические средства для уменьшения боли и другую необходимую им паллиативную помощь.
Отметим, что, как передает корреспондент издания "Комментарии" в Верховной Раде, сама Стефанишина была разочарована расколом во фракции "Слуга народа" по поводу того, что далеко не все депутаты "президентской" фракции поддержали ее законопроект, а результат голосования в парламенте оказался неожиданным для нее.
Видео конфликта между Юлией Тимошенко и Ольгой Стефанишиной в стенах парламента.
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