"Не имеют права носить звание депутатов". Тимошенко и Стефанишина рассорились из-за марихуаны (Видео)



















Народные депутаты от фракций "Батькивщина" и "Голос" Юлия Тимошенко и Ольга Стефанишина поссорились перед камерами журналистов. Конфликт произошел сегодня вечером в стенах парламента после провала голосования в первом чтении за законопроект №5596, направленный на легализацию медицинского каннабиса. Одним из его авторов была именно представительница "Голоса".

Скриншот из видео конфликта Тимошенко и Стефанишиной

Стефанишина вмешалась в пресс-конференцию Юлии Тимошенко, обвиняя ее в провале голосования и "лжи", не давая общаться с журналистами. Лидер "Батькивщины" в свою очередь просила ее не мешать и интересовалась личностью оппонента. Ольга Стефанишина дважды отводила руку Тимошенко, требуя не трогать ее, трижды перебивая разговор Юлии Владимировны с представителями СМИ.

"Как вы будете смотреть людям в глаза, онкобольным — 2 миллиона!? Вы сегодня "сбивали" голоса и не дали возможности людям тяжелобольным получать лекарства... Вы над ними издеваетесь и устраиваете им геноцид. Я вам приведу маму маленькой Софийки, у которой эпилепсия и которая лечится препаратами... ", — постоянно прерывала разговор Юлии Тимошенко Стефанишина.





"Не смешите людей... Я рада, что "сбивала" и мне удалось "сбить" голоса за этот законопроект", — отвечала Тимошенко.

Узнав, кто перед ней, нардеп от "Батькивщины" коснулась личности Юлии Стефанишиной и ее партии, объясняя, чем вызвано такое поведение ее оппонентки.

"Это Стефанишина из фракции "Голос", которые (члены партии, — ред.) работают на зарубежные гранты и сдают тотально украинские интересы. Они сдают абсолютно все: собственность, стратегические интересы... Госпожа Стефанишина была заместителем госпожи Супрун и этот человек (Стефанишина, — ред.) проводил реформу здравоохранения, которая фактически уничтожила медицину. Где люди не могут нормально лечиться, а врачи — получать зарплату. Вот эти люди (авторы законопроекта, — ред.)!

Она сейчас пришла потому, что мое выступление в парламенте разрушило возможность принятия законопроекта. И они сейчас будут ходить по всем каналам и рассказывать, что это нужно для медицинских проблем...", — рассказала журналистам Юлия Тимошенко.

И сейчас она пришла потому, что они (" Голос", — ред.) — в шоке! Они не выполнили заказ своих хозяев и не протянули через Верховную Раду закон о легализации марихуаны. Даже не поленился человек (Стефанишина, — ред.), прибежала на мою пресс-конференцию, чтобы прикрывать свой обман, который они (депутаты "Голоса", — ред.) несут людям. В этом зале есть много людей, которые не имеют права носить звание депутатов.



Далее Юлия Владимировна, резюмируя, заверила, что сейчас онкобольные украинцы получают без проблем наркотические средства для уменьшения боли и другую необходимую им паллиативную помощь.

Отметим, что, как передает корреспондент издания "Комментарии" в Верховной Раде, сама Стефанишина была разочарована расколом во фракции "Слуга народа" по поводу того, что далеко не все депутаты "президентской" фракции поддержали ее законопроект, а результат голосования в парламенте оказался неожиданным для нее.

Видео конфликта между Юлией Тимошенко и Ольгой Стефанишиной в стенах парламента.





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