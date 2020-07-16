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Нардеп от "Слуги народа" попал в базу "Миротворца"

Нардепа от "Слуги народа" Бужанского обвинили в дестабилизации обстановки в Украине

сегодня, 11:32
Автор:

Елена Волкова
Нардеп от "Слуги народа" попал в базу "Миротворца"

Сегодня информация о Максиме Бужанском, который является автором языкового законопроекта в системе образования, попала в базы “Миротворца”. Там свое решение насчет “слуги народа” обосновали тем, что его действия якобы дестабилизируют обстановку в стране. 

Сам проект предусматривает то, что учащимся 5-11 классов русскоязычных школ отсрочат переход на украинский язык с 2020 года на 2023-й. 

"Сознательные действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине. Манипулирование общественно значимой информацией. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях. Разжигание межнациональной розни", — указано в “профиле” Бужанского на сайте “Миротворец”. 

Стоит отметить, что сейчас у стен Верховной Рады проходит масштабный митинг против законопроекта Бужанского о частичном обучении школьников на русском языке. Участники акции жгут красные файеры. Нардеп Ирина Геращенко вызвала Бужанского на дуэль. Геращенко призвала его написать диктанты на украинском и русском языках вместе с ней и заверила, что справится куда лучше “противника”. Кроме того, нардеп убеждена, что обучение в школах должно проходить исключительно на украинском языка. Сейчас митинг продолжается, на площадь продолжают сходиться люди.


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