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На Саакашвили напал неизвестный с заточкой

Fabius - элитный ресторан на Столичном шоссе для ВИП-персон

1 октября 2020, 19:00
Автор:

Дмитрий Симоненко

Вчера, 30 сентября, на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили совершил нападение неизвестный. Об этом рассказала "Страна" со ссылкой на собственные источники в полиции.

На Саакашвили напал неизвестный с заточкой

Фото УНІАН

Инцидент произошел в киевском ресторане Fabius.

"Неизвестный мужчина прокрался в зал ресторана, где отдыхал бывший президент Грузии. С заточкой в руках, близко подошел к Саакашвили и начал угрожать. Охрана Саакашвили и ресторана перехватила злоумышленника, вызвали полицию. Но его не задержали. К моменту прибытия правоохранителей он уже скрылся. Мотивация нападения уточняется", — рассказал источник.

На видео с камер наблюдения видно, что к столу, где обедает Саакашвили, подходит неизвестный и обращается к Михо. Секьюрити экс-президента Грузии пытается оттеснить собеседника Саакашвили. Затем ему на помощь  подходит охрана ресторана и загораживают доступ к Михо, который продолжает сидеть за столиком. Неизвестный выясняет отношения с одним из охранников, в то время как остальные окружают Саакашвили. Через некоторое время мужчина уходит. По пути он приближается к столику Саакашвили и что-то говорит, делая жест рукой, Михо ему отвечает. После чего незваный гость идет к выходу.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Саакашвили согласился стать премьером Грузии.




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