Может, хватит: Подоляку напомнили, сколько раз он уже опозорился с прогнозами

Сценарий "падения России" через восемь месяцев, озвученный советником главы Офиса президента Михаилом Подоляком, омрачают более ранние его прогнозы, ни один из которых не сбылся. Такое мнение высказал 22 января нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Подоляк предсказал, что через восемь месяцев Россия может пасть - но он уже много чего "предсказывал". Фото: Офис президента

"Напомню о прогнозах Подоляка, которые, очевидно, не сбылись. Просто чтобы вы не забывали. В ноябре 2022 года Подоляк возвращал Крым за 5-7 месяцев. И как попили кофе? Может, побывали на концерте Антител? Я — нет", — написал депутат.

Он напомнил, что следующие два прогноза Подоляка тоже не оправдались.

"В марте 2023 года Подоляк контрнаступал за два месяца. Видели. А в июле 2023 года обещал закончить войну через 17 месяцев. Результат мы видим", — добавил Гончаренко.

Как писал портал "Комментарии", Подоляк 22 января поделился прогнозами по поводу того, сколько времени нужно для развала Российской Федерации, если действовать по "правильному сценарию". По его словам, Россия может пасть в течение 6-8 месяцев, если усилить удары по ее территории и увеличить международное давление на страну-агрессора.

По мнению советника Ермака, что ключевым фактором успеха станут не только военные удары, но и активизация санкций против экономики РФ. В комплексе это в течение месяцев может в корне изменить ситуацию. Важным моментом является рост панических настроений среди населения РФ, что будет создавать дополнительную нагрузку на ситуацию внутри страны-агрессора. Такая стратегия позволит значительно сократить время до обнуления экономики России, по его оценкам, это может произойти за 6-8 месяцев при активных ударах в течение нескольких месяцев.