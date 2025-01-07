Много вопросов: депутат удивился, поему Умеров выбрал Кубракова

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко раскритиковал министра обороны Украины Рустема Умерова за назначение бывшего вице-премьер-министр и министр инфраструктуры Александра Кубракова на должность внештатного советника. Он с иронией написал 7 января, что "наш министр снова подбирает топовых советников". Вопросов к этому назначению, по мнению Гончаренко, "так много, что ответов не последует".

Александр Кубраков. Фото: Facebook

Претензий к Кубракову нардеп озвучил две. Во-первых, депутат считает, что строительство защиты для критической инфраструктуры Украины закончилось "провалом", и у страны каждый раз проблемы после атак по энергосистеме. по утверждению Гончаренко, именно Кубраков отвечал за защиту. Кроме того, экс-министр курировал проект "Велике будивництво", вокруг финансирования которого было много скандалов, напомнил депутат.

"Не можем понять зачем нашему министру этот квалифицированный советник. А может быть и можем. "Соломку" через посольства себе постелить тоже нужно", — предположил Гончаренко, намекнув на тесные связи Кубракова с партнерами Украины.

Как писал портал "Комментарии", Кубраков 7 января получил назначение на должность внештатного советника министра обороны Рустема Умерова. Кубраков подтвердил назначение и подчеркнул, что будет сотрудничать с Минобороны на общественных началах.

"Поддержка фронта и военных – была и остается для меня самым высоким приоритетом, независимо от должности и текущего места работы", — написал он.

По словам главы оборонного ведомства, опыт Кубракова на должностях вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и руководителя "Укравтодора" чрезвычайно ценен и поможет улучшить систему поставок и логистики в ВСУ. Экс-министр косвенно подтвердил, что будет заниматься этим кругом вопросов, напомнив, что за два года он и его команда приобрели уникальный опыт построения сложных логистических систем, в том числе международных, а также опыт сотрудничества с международными институтами и странами-партнерами.

Александр Кубраков был уволен в мае 2024 года. Его последняя должность в правительстве была вице-премьер-министром по восстановлению Украины и министром развития общин, территорий и инфраструктуры. Его министерство планировали поделить на два, и именно это послужило основанием для его увольнения. С этого времени Кубраков не получал новых должностей в правительстве. Сам министр отмечал, что его не пригласили на заседание фракции и комитета, где обсуждался вопрос о разделении его министерства.