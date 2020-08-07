Министерство юстиции США обвинило Коломойского в отмывании денег, – The Washington Post

Фото: Константин Сазончик / ТАСС

Министерство юстиции США в четверг обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из банка, которым он когда-то владел, а затем использовал огромное количество компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире. Об этом пишет The Washington Post.



В гражданском иске о конфискации коммерческой недвижимости в Кентукки и Техасе Министерство юстиции утверждало, что Игорь Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов украли у ПриватБанка так много, что Национальный банк Украины был вынужден предоставить этому учреждению помощь в размере 5,5 миллиарда долларов, чтобы предотвратить экономический кризис для всей страны.

Коломойский и Боголюбов были двумя основными акционерами ПриватБанка до того, как он был национализирован, сообщило Министерство юстиции, и эти люди в основном использовали его в качестве личного счета для создания бизнес-империи в Соединенных Штатах, пишет издание. Они запросили деньги у ПриватБанка, а затем перевели их через сеть компаний, чтобы тщательно замаскировать их природу, источник, владение и контроль, утверждает Министерство юстиции.

Эксперты выражают все большую озабоченность тем, что недвижимость США — включая заводы и важные для американской промышленности объекты — стала магнитом для иностранных денег, в том числе доходов от преступной деятельности за рубежом. Среди покупок Коломойского и Боголюбова были более 5 миллионов квадратных футов коммерческой недвижимости в Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и коммерческая недвижимость в Техасе, утверждало министерство юстиции. Жалобы на конфискацию касались захвата офисного парка площадью примерно 19,5 АКРА в Далласе и здания PNC Plaza в Луисвилле.

Майкл Дж. Салливан, адвокат Коломойского, сообщил в электронном письме: "Г-н Коломойский решительно отрицает обвинения в жалобах, поданных Министерством юстиции".

Обвинения, которые не являются уголовными обвинениями, похожи на те, которые были поданы банком в суд штата Делавэр. Адвокат Боголюбова не ответил на электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию.

Коломойский также уже давно сталкивается с уголовным расследованием прокуратуры США в Кливленде в связи с возможным отмыванием денег. В рамках этого дела ФБР во вторник произвело обыск в офисе Optima Management Group в центре Кливленда, а также в офисе Optima в здании Юго-Восточного финансового центра в Майами.

В судебных документах в четверг Министерство юстиции утверждало, что два базирующихся в Майами деловых партнера Коломойского и Боголюбова – Мордехай Корф и Уриэль Лабер – помогли приобрести и управлять холдингами олигархов в Соединенных Штатах, которые часто носят некоторую версию названия Optima."Optima Ventures в какой-то момент стала крупнейшим держателем коммерческой недвижимости в Кливленде, используя украденные средства для покупки крупных офисных зданий в центре города и отеля", –утверждало Министерство юстиции.

В прошлом году Марк Касовиц, нью-йоркский адвокат, который также представляет Трампа, подписал контракт на представление интересов Коломойского и Боголюбова в деле Делавэра. Он не сразу ответил на запрос о комментариях в четверг.

Напомним, агенты Федерального бюро расследований провели обыски в компании Optima Management Group, которую в последнее время связывают с украинским олигархом Игорем Коломойским.

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