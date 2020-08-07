Министерство юстиции США обвинило Коломойского в отмывании денег, – The Washington Post

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Татьяна Веремеева
Фото: Константин Сазончик / ТАСС
Министерство юстиции США в четверг обвинило украинского олигарха Игоря
Коломойского в краже миллиардов долларов из банка, которым он когда-то владел,
а затем использовал огромное количество компаний для отмывания этих денег в
Соединенных Штатах и во всем мире. Об этом пишет The
Washington Post.
В гражданском иске о конфискации коммерческой недвижимости в Кентукки и
Техасе Министерство юстиции утверждало, что Игорь Коломойский и его деловой
партнер Геннадий Боголюбов украли у ПриватБанка так много, что Национальный
банк Украины был вынужден предоставить этому учреждению помощь в размере 5,5
миллиарда долларов, чтобы предотвратить экономический кризис для всей страны.
Коломойский и Боголюбов были двумя основными акционерами ПриватБанка до того,
как он был национализирован, сообщило Министерство юстиции, и эти люди в
основном использовали его в качестве личного счета для создания бизнес-империи
в Соединенных Штатах, пишет издание. Они запросили деньги у ПриватБанка, а
затем перевели их через сеть компаний, чтобы тщательно замаскировать их природу,
источник, владение и контроль, утверждает Министерство юстиции.
Эксперты выражают все большую озабоченность тем, что недвижимость США —
включая заводы и важные для американской промышленности объекты — стала
магнитом для иностранных денег, в том числе доходов от преступной деятельности
за рубежом. Среди покупок Коломойского и Боголюбова были более 5 миллионов
квадратных футов коммерческой недвижимости в Огайо, сталелитейные заводы в
Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных
телефонов в Иллинойсе и коммерческая недвижимость в Техасе, утверждало
министерство юстиции. Жалобы на конфискацию касались захвата офисного парка
площадью примерно 19,5 АКРА в Далласе и здания PNC Plaza в Луисвилле.
Майкл Дж. Салливан, адвокат Коломойского, сообщил в электронном письме: "Г-н
Коломойский решительно отрицает обвинения в жалобах, поданных Министерством
юстиции".
Обвинения, которые не являются уголовными обвинениями, похожи на те,
которые были поданы банком в суд штата Делавэр. Адвокат Боголюбова не ответил
на электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию.
Коломойский также уже давно сталкивается с уголовным расследованием
прокуратуры США в Кливленде в связи с возможным отмыванием денег. В рамках
этого дела ФБР во вторник произвело обыск в офисе Optima Management Group в
центре Кливленда, а также в офисе Optima в здании Юго-Восточного финансового
центра в Майами.
В судебных документах в четверг Министерство юстиции утверждало, что два
базирующихся в Майами деловых партнера Коломойского и Боголюбова – Мордехай
Корф и Уриэль Лабер – помогли приобрести и управлять холдингами олигархов в
Соединенных Штатах, которые часто носят некоторую версию названия Optima."Optima
Ventures в какой-то момент стала крупнейшим держателем коммерческой
недвижимости в Кливленде, используя украденные средства для покупки крупных офисных
зданий в центре города и отеля", –утверждало Министерство юстиции.
В прошлом году Марк Касовиц, нью-йоркский адвокат, который также
представляет Трампа, подписал контракт на представление интересов Коломойского
и Боголюбова в деле Делавэра. Он не сразу ответил на запрос о комментариях в
четверг.
Напомним, агенты Федерального бюро расследований провели обыски
в компании Optima Management Group, которую в последнее время связывают с
украинским олигархом Игорем Коломойским.
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